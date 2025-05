Cadillac a vendu un peu moins de 25 Celestiq jusqu’ici

• Cadillac a vendu un peu moins de 25 berlines Celestiq jusqu’ici cette année.

Des cinq véhicules électriques présentés par Cadillac, la berline Celestiq est assurément celle qui est la plus spectaculaire. Celle qui a pour objectif d’aller jouer dans les platebandes des créations de Rolls-Royce et de Bentley joue la carte du très grand luxe, et son prix de vente, qui frôle le demi-million chez nous, est en conséquence.

On sait que le modèle sera produit de façon très limitée. Cadillac a déjà avancé le chiffre de 250 modèles annuellement. Il faudra voir lorsque la production à la main de ce modèle sera à plein régime. Quoi qu’il arrive, la compagnie va en produire moins que deux par jour.

Cette année, la marque a confirmé au site Motor1 qu’elle n’allait construire que 25 modèles. Ces derniers seraient presque tous vendus, mais pour ceux qui ont les moyens de leurs ambitions, il est encore possible de mettre la main sur la première édition de cette voiture qui va marquer l’histoire de la marque.

Concernant le rythme de production souhaité, il devrait être atteint dans le courant de l’année prochaine, à condition que les commandes soient au rendez-vous.

La Cadillac Celestiq, de profil | Photo : D.Boshouwers

Pour les acheteurs, ce modèle offre une exclusivité extraordinaire et un niveau de personnalisation qui rappelle les belles années de la marque, où il était possible de modifier substantiellement chaque modèle pour le doter des équipements que l’on souhaitait.

Un tel exercice va faire grimper le prix, mais rendu à plusieurs centaines de milliers de dollars, ce n’est pas supposé être un enjeu pour l’acheteur.

Nous allons suivre le dossier de la Celestiq de près et voir de quelle façon les choses vont évoluer pour cette création aussi unique qu’audacieuse.