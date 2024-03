Cadillac annonce le concept Opulent Velocity

Cadillac y est allé de l’annonce d’un concept aujourd’hui, une étude nommée Opulent Velocity. On aimerait bien vous dire que la compagnie a dévoilé le concept, mais l’image partagée ne montre qu’une portion du prototype, et les images contenues dans la vidéo qui l’accompagne sont floues et ne nous permettent pas de vraiment discerner le modèle qui a été conçu.

Dévoilement du concept Opulent Velocity

La marque de luxe de General Motors explique qu’elle donne aux gens un avant-goût de ce que pourrait être la performance tout électrique, telle qu’elle l’envisage. En effectuant un arrêt sur image au moment où le véhicule se dirige vers nous, on discerne qu’il s’agit (probablement) d’une voiture, d’une sportive haut de gamme.

Le modèle est là pour nous montrer la voie de l’avenir, mais aussi pour célébrer le passé et le présent de la marque, explique Cadillac, tout en prenant le temps de souligner l’héritage de la Série V.

Quant au nom du prototype, il sert à souligner la dualité de la marque, capable de livrer le grand luxe, mais aussi un haut niveau de performance.

« L’Opulent Velocity est conçu pour préfigurer une expression de performance et de luxe moderne sans émissions. Nous en dirons plus dans le courant de l’année, alors restez à l’affût », a déclaré Bryan Nesbitt, directeur exécutif du design global chez Cadillac.

En somme, ce qu’on nous laisse entrevoir, c’est l’avenir électrique de la philosophie V, celle qui nous a donné des modèles comme les CT4-V et CT5-V (y compris les variantes Blackwing).

L’annonce de ce concept sert aussi à célébrer les 20 ans de la Série V aux 12 heures de Sebring, ajoute l’entreprise.

On l’oublie, mais Cadillac est très impliqué en course automobile. Cette dernière représente un banc d’essai pour la marque. Ce qu’elle apprend sur la piste peut ensuite être transféré aux véhicules que l’on retrouve en concession.

Que de bonnes nouvelles pour les amateurs de performance.