Cadillac donne un autre aperçu de son Escalade IQ

Photo : Cadillac

• Le Cadillac Escalade IQ, version électrique du VUS de luxe Escalade, sera dévoilé le 9 août.

Dire que le Cadillac Escalade est un véhicule important pour la marque de luxe de GM est un euphémisme ; il en est le cœur et l’âme. Sans surprise, donc, il va survivre au virage électrique orchestré par le constructeur. L’Escalade est pour le moment le seul modèle actuel de Cadillac dont l’histoire va se poursuivre en configuration électrique.

La version électrique du modèle, qui va prendre l’appellation IQ, sera dévoilée le 9 août prochain.

En attendant, la marque a diffusé une vidéo visant à nous donner une idée des éléments de design de cet Escalade IQ, qui a été annoncé pour la première fois le mois dernier.

Calandre du nouveau Cadillac Escalade IQ Photo : Cadillac

Les nouvelles images de l’Escalade IQ ne donnent que quelques aperçus du mastodonte à trois rangées, notamment un coin extrudé entre les feux et l’aileron, ainsi qu’une animation des DEL à l’avant, déployées comme une aile depuis le bas de la calandre. La vidéo montre également en gros plan ce qui devrait être d’énormes roues de 22 pouces montées sur des pneus Michelin Primacy LTX, ainsi qu’une vue rapprochée du toit et de l’antenne.

Le bouclier du Cadillac Escalade IQ comporte encore plus de diodes électroluminescentes sur les flancs, avec des lignes verticales pleines et des lignes animées en pointillés. C’est similaire à ce qu’on a pu voir avec le VUS Lyriq.

General Motors (GM) va construire l’Escalade IQ à son usine Factory Zero de Detroit-Hamtramck, un plan qui est dédié aux véhicules électriques et qui est actuellement utilisé pour construire l’énorme GMC Hummer EV. GM a déclaré via un communiqué qu’elle avait investi 2,2 milliards dans la rénovation et le rééquipement de l’usine pour qu’elle puisse « servir de rampe de lancement » à la stratégie du constructeur en matière de véhicules électriques.

Logo de Cadillac Escalade IQ Photo : Cadillac

Cadillac n’a pas donné de détails sur le groupe motopropulseur ou les détails techniques du IQ, mais on devine que le modèle va profiter de la plateforme Ultium.

La semaine prochaine, nous allons participer à une rencontre avec les gens de Cadillac, à Détroit, concernant les retouches qui seront apportées au modèle XT4. Qui sait, peut-être aurons-nous droit à un aperçu du IQ. Si c’est le cas, nous l’examinerons sous toutes ses coutures pour être en mesure de vous le décrire avec le plus de précision possible une fois qu’il sera officiellement présenté.