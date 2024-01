Cadillac présente une CT5-V 2025 passablement rafraîchie

Cadillac présente aujourd’hui une famille CT5-V passablement rafraîchie pour l’année 2025. C’est vrai pour la CT5-V, mais aussi pour la variante CT5-V Blackwing.

Le tout survient au lendemain d’une excellente nouvelle pour le modèle, alors qu’on apprenait qu’il avait dominé les ventes de la marque à l’échelle planétaire.

« Les berlines Cadillac continuent d’alimenter la dynamique positive de la marque, d’une année à l’autre. L’année dernière, nos berlines ont enregistré leurs meilleures ventes depuis 2018 et la CT5 a été le véhicule le plus vendu de Cadillac à l’échelle mondiale. Alors que la série V célèbre une année record, on ne saurait trop insister sur l’importance de celle-ci pour les consommateurs qui apprécient les performances et la puissance. » - Mike Speranzini, directeur général de Cadillac Canada

La Cadillac CT5-V 2025 Photo : Cadillac

Et tout cela alors qu’on s’apprête à fêter les 20 ans de la Série V chez Cadillac. On se souviendra que lorsque la compagnie avait frappé un grand coup avec la berline CTS en 2003. Elle avait été suivie deux ans plus tard avec la première CTS-V, axée sur la performance.

La philosophie a grandement évolué depuis. Le duo de modèles que l’on prépare pour 2005 est pensé pour livrer des sensations fortes.

Cadillac CT5-V 2025 – quoi de neuf ?

Avec la CT5-V, on a revu la calandre et le bouclier à l’avant, ajouté des moulures noires, ainsi que des rallonges de base de caisse et un becquet. On a aussi revu l’éclairage à la verticale, caractéristique de la marque, avec des phares à DEL gravés d’un motif Mondrian. À l’arrière, on retrouve toujours une présentation mettant de l’avant quatre pots d’échappement.

Enfin, trois nouvelles couleurs sont proposées, soit Drift métallisé, Deep Space métallisé et Typhoon métallisé.

Dans le cas de la CT5-V Blackwing, on a aussi droit aux mêmes changements, mais dans le cas du design avant, on s’est assuré que la différenciation soit plus grande entre un modèle CT5-V et CT5-V Blackwing. Ce dernier profite aussi d’un ensemble en fibre de carbone qu’on ne trouve pas avec la CT5-V.

L'intérieur de la Cadillac CT5-V 2025 Photo : Cadillac

L'intérieur

À bord, on a droit à un seul changement majeur, mais il transforme complètement l’expérience. Cette modification, c’est le remplacement des écrans pour le bloc d’instruments et le système multimédia par une unité incurvée de 33 pouces offrant un grand niveau de personnalisation et regroupant l’essentiel des informations relatives à la conduite et à la technologie.

Cette approche est en lien avec ce qu’on a vu avec d’autres produits de la marque, que ce soit l’Escalade et le Lyriq, par exemple.

Tout le nécessaire sera présent en fait d’équipement et de commodités, y compris l’intégration de services de Google, de même que le système de conduite semi-autonome Super Cruise, de série pour une durée de trois ans.

Cadillac CT5-V 2025, volant, tableau de bord Photo : Cadillac

Pour les amateurs de performance, ce qui est vraiment intéressant, c’est que Cadillac offre en option un enregistreur de données, pour ceux qui aiment passer du temps à la piste. Ce dernier ne fait pas que compiler vos temps, mais vous offre aussi une foule d’informations vous permettant d’améliorer vos performances.

Par exemple, un peu comme avec des jeux vidéo, vous pourrez visionner les reprises de deux tours de piste sur une portion d’écran séparée en deux, vous permettant d’analyser vos prestations. L’application vous proposera même des conseils sur des façons d’améliorer vos résultats, par exemple en vous expliquant que sur un segment en particulier, du temps peut être retranché de telle ou telle façon.

Des jauges spéciales proposant des graphiques uniques vont accompagner cette option, une fois de plus pour vous fournir des informations additionnelles sur votre expérience sur circuit (résultat des freins, pression des pneus, etc.).

Du matériel pour séduire ceux qui font de la piste.

Cadillac CT5-V Blackwing 2025, moteur Photo : Cadillac

Mécaniquement, rien ne change. La CT5-V sera toujours animée par un V6 turbo de 3,0 litres, offrant 360 chevaux et 405 livres-pieds de couple. Dans le cas de la variante Blackwing, le V8 de 6,2 litres à compresseur volumétrique crache toujours 668 chevaux tout en proposant 659 livres-pieds de couple.

Une boîte automatique à dix rapports peut travailler avec les deux mécaniques, alors qu’une transmission manuelle à six vitesses est exclusive à la livrée Blackwing.

La production des modèles sera lancée cet été. Les prix et d’autres détails seront fournis ultérieurement.