Au Salon de l’auto de Détroit, édition 2023, Cadillac a présenté aujourd’hui la nouvelle CT5 2025, partageant du coup sa vision future du luxe sur quatre roues.

Cette mise à jour profite d’un nouveau design extérieur et d’une série de nouvelles fonctionnalités incluses de série. La priorité, selon Cadillac, c’est le confort, la sécurité et la technologie. D’ailleurs, une caractéristique notable qu’on retrouve dans la CT5 2025 est l’impressionnant écran tactile à DEL de 33 pouces de diagonale.

John Roth, le vice-président de Cadillac Global, a souligné l’importance de la CT5 dans la gamme, notant son excellent bilan en matière de ventes à l’échelle mondiale. Il a déclaré ceci : « La CT5 connaît actuellement ses meilleures ventes mondiales. La CT5 2025 reste fidèle à ce que les clients apprécient dans ce véhicule, avec un style revu et les dernières technologies et fonctionnalités de sécurité. »

Cadillac CT5 Sport 2025, trois quarts arrière Photo : Cadillac

Un design plus énergique pour la CT5 2025

La nouvelle CT5 se démarque par un nouveau design avant qui s’intègre bien avec son profil « fastback » distinctif. Parmi les modifications notables, on dénote une calandre plus large et plus basse, agrémentée de nouveaux éléments lumineux verticaux, caractéristiques de Cadillac, et de phares empilés à DEL. La finition CT5 Sport (l'autre est la CT5 Premium Luxury) arbore une calandre en treillis noir plus agressive.

Parmi les nouvelles fonctionnalités ajoutées à la gamme CT5, on peut citer :

• Une capacité Wi-Fi 5G ;

• La compatibilité Google intégrée : accès de manière transparente aux outils connectés de Google ;

• l’assistance au changement de voie (angle mort) ;

• La reconnaissance des panneaux de signalisation et l’assistance intelligente de vitesse ;

• L’assistance à l’attention du conducteur : intégrée à la technologie d’assistance au conducteur Super Cruise (livrable) ;

• Deux nouvelles couleurs extérieures : « Deep Space Metallic » et « Typhoon Metallic » ;

• Un toit ouvrant à deux sections.

Alex MacDonald, l’ingénieur en chef de la CT5, a souligné comment ces améliorations renforcent la position de la CT5 dans l’univers du luxe américain. « Les nouvelles technologies avancées renforcent la connexion personnelle du conducteur dans une berline déjà réputée pour son esprit de conduite, son confort et sa technologie. »

Cadillac CT5 Premium Luxury 2025, intérieur Photo : Cadillac

Écran tactile à DEL

L’une des caractéristiques phares de la CT5 2025 est son écran tactile de 33 pouces à DEL et très haute résolution (9K). Ce dernier s’incurve vers le conducteur, créant une expérience visuelle continue et immersive.

Cet écran sert également de passerelle vers les technologies avancées de la CT5, y compris la compatibilité intégrée avec les outils de Google. Avec l’assistant de Google, Google Maps et l’intégration de Google Play, les conducteurs peuvent accéder à la communication mains libres, aux mises à jour en temps réel du trafic et à leurs applications préférées.

En plus de ces fonctionnalités de pointe, la CT5 offre la connectivité OnStar pour améliorer l’expérience à bord. OnStar Remote Access est inclus pendant trois ans.

Cadillac CT5 Sport 2025, avant Photo : Cadillac

Une meilleure dynamique de conduite

Cadillac promet une dynamique de conduite rehaussée avec la CT5 2025. Parmi les éléments clés contribuant à cette expérience, on trouve :

• Deux options mécaniques : un 4-cylindres turbo 2,0 litres (237 chevaux, 258 lb-pi de couple) ou un 6-cylindres biturbo de 3,0 litres (335 chevaux, 405 lb-pi de couple) ;

• la transmission intégrale sur toutes les versions ;

• Un sélecteur pour les modes de conduite : Touring, Sport, Neige/Glace, ainsi qu’un mode personnalisable ;

• Le système de conduite semi-autonome Super Cruise.

La production de la Cadillac CT5 2025 débutera au printemps de 2024 à l’usine GM de Lansing Grand River, au Michigan. Des détails supplémentaires et des informations sur les prix seront annoncés ultérieurement. Restez à l’affût des nouvelles concernant les modèles CT5-V et CT5-V Blackwing 2025, aussi rafraîchies, qui seront également dévoilés plus tard.