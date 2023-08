• Le Cadillac Escalade IQ 2025 est gros, il est tout électrique et ... il sera dispendieux. Nous sommes allés le voir de près.

Detroit, Michigan - Cadillac nous a présenté la semaine dernière un nouveau véhicule électrique qui ne se vendra pas en aussi grand nombre que le nouveau Lyriq — si c’est le cas, c’est une mauvaise nouvelle pour le Lyriq. Malgré tout, l’Escalade IQ est tout aussi important pour la marque de luxe que le plus petit Lyriq. Au cours des prochaines années, le segment des véhicules électriques de luxe pleine grandeur va prendre son envolée ; il aurait été inconcevable pour Cadillac de ne pas être de la partie.

D'où l'Escalade IQ (un nom conçu pour conserver le nom Escalade, et parce que « Escaladiq » ne fonctionne pas, et qu'il n'était donc pas question de suivre les traces du Lyriq et du Celestiq).

Nous avons été invités dans un lieu ultrasecret (« laissez vos téléphones à l’hôtel », nous a-t-on gentiment demandé) pour voir le nouveau Escalade IQ, un pendant plus élégant et entièrement électrique de l’Escalade que l’on connaît, avant le lancement public du modèle prévu à New York dans les semaines à venir. Voici ce que nous avons appris lors de cette présentation :

Cadillac Escalade IQ 2025, trois quarts arrière Photo : Cadillac

Le Cadillac Escalade IQ 2025, en chiffres

L’Escalade IQ va proposer une autonomie maximale estimée à 724 km (450 miles) grâce à sa batterie Ultium qui comprend 24 modules, affiche une puissance de 200 kWh, avec une configuration à deux moteurs électriques, un par essieu. La puissance totale est de 680 chevaux et le couple de 615 lb-pi, en mode Normal ; en mode Velocity Max, ces chiffres grimpent respectivement à 750 et 785, respectivement. Il est possible de passer de 0 à 97 km/h en moins de 5 secondes.

Sur une borne de recharge rapide de 350 kW, il est théoriquement possible de regagner 160 km d’autonomie en seulement 10 minutes. Sur un chargeur de niveau 2, du type qu’on retrouve à la maison, il faut un peu plus de 12 heures pour atteindre la pleine charge à partir de zéro.

Cadillac affirme que le design et la conception de l’Escalade IQ lui confèrent un coefficient de traînée inférieur de 15 % à celui de l’Escalade.

En fait de dimensions, voici comment l'Escalade IQ se compare à l'Escalade actuel et à l'Escalade ESV :

Escalade IQ Escalade-V Escalade-V ESV

Empattement 3460 mm 3071 mm 3406 mm

Longueur 5697 mm 5382 mm 5766 mm

Largeur 2167 mm 2059 mm 2060 mm

Hauteur 1934 mm 1948 mm 1941 mm

Pour l’essentiel, le IQ est à peu près aussi long et aussi haut que la version ESV, mais il est plus large de plus de 10 cm. L’empattement est légèrement plus important, les roues ayant été déplacées un peu plus vers les extrémités.

Cadillac Escalade IQ 2025, profil Photo : Cadillac

Il est intéressant de noter qu’aucune information n’a été donnée concernant le poids du véhicule, mais compte tenu de la présence d’un important bloc-batterie sous le plancher, on peut affirmer que ce véhicule sera très lourd (le poids à vide de l’Escalade-V est de 2820 kg, celui de l’Escalade-V ESV de 2906 kg).

La capacité de remorquage du VUS électrique est de 3828 kg (8000 livres).

Le volume de chargement de l’Escalade IQ est de 670 litres derrière les sièges de la troisième rangée. À noter qu’il y a un coffre avant (l’e-Trunk dans le jargon de Cadillac), et qu’il est d’une taille impressionnante, offrant 345 litres d’espace de rangement. Ça permet en principe d’y ranger deux sacs de hockey, en forçant.

Le prix du Cadillac Escalade IQ 2025

Le prix de l’Escalade IQ n’a pas été dévoilé lors de cette présentation, lui qui sera proposé en versions Sport et Luxe. Nous avons toutefois appris que le prix de départ aux États-Unis se situera autour de 130 000 $, soit entre 160 000 CAD et 180 000 CAD.

Cadillac Escalade IQ 2025, phare Photo : Cadillac

Design du Cadillac Escalade IQ 2025

À première vue, et de loin, le nouveau VÉ semble effectivement plus ergonomique que son homologue à moteur à combustion interne, avec un profil légèrement plus aérodynamique (accentué par le toit noir contrasté livrable, présent sur le modèle présenté). C’est peut-être pour cette raison qu’il semble aussi un peu plus petit.

Mais en s’approchant, on comprend qu’il s’agit toujours d’un très gros véhicule, toujours fermement rectangulaire et dominé par une calandre verticale. L’Escalade IQ repose sur des jantes de 24 pouces (chaussées de pneus de 34 pouces), ce qui ajoute à son aspect imposant.

Cadillac Escalade IQ 2025, intérieur Photo : Cadillac

L’intérieur du Cadillac Escalade IQ 2025

C’est ici que l’Escalade IQ doit absolument impressionner. Il n’est donc pas surprenant que l’attraction principale soit l’énorme écran incurvé de 55 pouces à DEL qui s’étend presque d’un pilier à l’autre sur le tableau de bord. Il regroupe un écran multimédia, un autre pour les informations transmises au conducteur (35 pouces pour les deux), ainsi qu’un autre de 20 pouces, à droite, pour le passager. Ce dernier est conçu de sorte que le contenu affiché n’est pas visible pour le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.

Cadillac Escalade IQ 2025, tableau de bord Photo : Cadillac

L’écran est encadré par 2 des 40 haut-parleurs de la chaîne audio AKG (en option), ce qui fait que la présentation s’étend d’une porte à l’autre. Il est tout simplement impressionnant. Plus bas, la console centrale en porte-à-faux permet de ranger un sac assez volumineux. Ne cherchez pas des boutons, il y en a très peu. Pour faire quoi que ce soit, c’est vers cet écran massif qu’il faudra se tourner…

Cadillac Escalade IQ 2025, trois quarts avant Photo : Cadillac

Les sièges sont aussi somptueux que prévu. Tous les modèles sont équipés de série de fauteuils de type capitaine à la deuxième rangée (ventilés et massants, avec des écrans de 12,6 pouces en option devant eux), placés sous un toit ouvrant panoramique fixe qui s’étend presque jusqu’à la troisième rangée.

Cette rangée, en passant, reste réservée aux occupants de petite taille, ce qui va convenir pour de très courtes distances. À moins d’en avoir besoin régulièrement, il est probable que la plupart des utilisateurs laisseront simplement ces sièges couchés, ce qui augmentera l’espace de chargement à l’arrière (1958 litres, pour être exact), mais fera de l’Escalade IQ un véhicule à quatre places.

Mais sachez que les passagers de la rangée centrale auront plus de place que jamais pour s’étirer, grâce au plancher plus plat que vous obtenez grâce à la configuration tout électrique du modèle. Un ensemble de sièges « classe affaires » pour la deuxième rangée, offerts en option, rehausse encore le niveau de luxe.

Cadillac Escalade IQ 2025, bas de console Photo : Cadillac

La technologie dans le Cadillac Escalade IQ 2025

Le premier VUS tout électrique de Cadillac sera équipé (en option) de la dernière version du système de conduite semi-autonome Super Cruise, qui, selon Cadillac, sera utilisable sur un plus grand nombre de kilomètres qu’actuellement (plus de 640 000 km de routes américaines et canadiennes, promet-on).

Notez que le système multimédia sur l'énorme écran du tableau de bord est doté de l'interface utilisateur Google/Android personnalisée de Cadillac et ne prend pas en charge la connectivité Apple CarPlay/Android Auto.

La longue liste des systèmes d'aide à la conduite et de sécurité comprend l'assistance à la conduite en zone aveugle, le freinage d'urgence automatique en intersection, le freinage avant pour les piétons et les cyclistes, le système de caméra HD Surround Vision et un système amélioré d'aide au stationnement automatique.

Et la performance ?

Notre première expérience sur route avec le nouvel Escalade IQ sera pour un autre moment, mais Cadillac promet un véhicule dont la conduite donne l’impression qu’il est plus petit qu’il ne l’est en réalité. Il y a le design plus aérodynamique, mais le VUS profite aussi d’éléments comme les quatre roues directrices qui réduisent considérablement le rayon de braquage, les suspensions indépendantes avant et arrière, le système Adaptive Air Ride Suspension et une foule de systèmes d’aides à la conduite et de sécurité.

Le Cadillac Escalade IQ 2025 entrera en production à l’été 2023 dans l’usine Factory Zero de GM, dans le Michigan.

Cadillac Escalade IQ 2025, avant Photo : Cadillac