On sait déjà que le Cadillac Escalade va passer à l’électrique et prendre l’appellation d’Escalade IQ. La compagnie a confirmé qu’une version allongée, nommée IQL, sera aussi de la partie.

Ce n’est pas étonnant en ce sens où la version régulière du modèle est aussi vendue en configuration allongée, le modèle ESV (Escalade Stretch Vehicle).

C’est le site Car and Driver qui rapporte la nouvelle suite à un entretien réalisé par l’un de ses scribes avec un représentant de Cadillac au Salon de Chicago.

Le constructeur n’a pas mentionné de date concernant l’arrivée du modèle, mais on a invité le média à demeurer à l’affût, car de nouvelles informations arriveront prochainement.

On peut donc s’attendre à des débuts en cours d’année. Le modèle régulier est prévu pour cet été, ce qui pourrait signifier un lancement automnal pour la variante allongée.

Lorsqu’on fait le tour du web, on réalise vite que les réactions sont très mitigées. On comprend pourquoi la compagnie va offrir cette variante, mais considérant la taille et le poids du nouveau modèle électrique, on ajoute un autre mastodonte faisant de l’embonpoint sur la route.

On en parlait récemment, le poids sans cesse croissant des véhicules, surtout électriques, commence à représenter un réel danger pour la sécurité.

Et lorsqu’on parle d’un gros véhicule, un simple regard aux chiffres est révélateur. L’Escalade IQ est plus d’un pied plus long que le modèle à essence. Il n’est que trois pouces plus courts que la version allongée de la version à essence (ESV). On peut donc s’attendre à un modèle encore plus massif, alors que l’Escalade ESV est déjà gigantesque.