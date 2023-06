• Le Cadillac Escalade IQ sera dévoilé cette année, a confirmé le constructeur.

• Il s'agit de la version tout électrique du grand VUS à trois rangées de la marque de luxe.

• Le modèle sera proposé en configuration normale (IQ) et en configuration allongée (IQL).

Nous verrons la version tout électrique du plus grand VUS de Cadillac avant la fin de l'année 2023. La société a confirmé qu'elle présenterait les Cadillac Escalade IQ et Escalade IQL 2024 cette année. Il s'agit du troisième modèle entièrement électrique de la gamme de la marque de luxe, après les Lyriq et Celestiq.

C'est tout ce que Cadillac confirme pour l'instant, mais on s'attend à ce que l'Escalade électrique repose sur la même plate-forme Ultium que les autres véhicules électriques de GM. Le Hummer de GMC laisse également entrevoir que l'Escalade sera un véhicule exceptionnellement lourd, compte tenu du bloc-batterie nécessaire pour le déplacer et lui offrir une autonomie décente.

Ce n'est vraisemblablement pas le dernier véhicule électrique que Cadillac proposera en 2023. Le vice-président de Cadillac, Rory Harvey, a déclaré plus tôt cette année que le constructeur prévoyait de lancer trois nouveaux modèles électriques cette année.