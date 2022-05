Cadillac a récemment dévoilé les caractéristiques techniques du Cadillac Escalade-V 2023, la version performance de son grand VUS. Nous avions vu quelques images auparavant, mais il était temps de passer aux choses sérieuses, et franchement, les chiffres sont aussi extravagants qu'on pouvait l'espérer.

L'Escalade-V reçoit un moteur V8 de 6,2-litres sous son grand capot, et avec une puissance de 682 chevaux et un couple de 653 lb-pi, il risque de faire peur à quiconque le voit arriver dans son rétroviseur. Soit dit en passant, on parle de 262 chevaux de plus que dans l'Escalade équipé d'un V8 atmosphérique, et 193 lb-pi de couple additionnel.

Le passage de 0 à 100 km/h ne prend que 4,5 secondes, selon Cadillac, d'après les tests effectués par GM.

En même temps, Cadillac insiste sur le fait que ce V n'est pas un véhicule axé sur la piste, d'où les pneus Bridgestone toutes saisons (montés sur des jantes exclusives de 22 pouces) et l'absence de l’écusson Blackwing pour lui, contrairement à ce qu'ont obtenu les CT4-V et CT5-V.

Photo : Cadillac Cadillac Escalade-V 2023, roue. écusson

Le moteur est soutenu par une transmission automatique à 10 rapports et un système de traction intégrale entièrement actif avec différentiel à glissement limité. Ce très gros véhicule avec son très gros moteur a évidemment besoin d'une très grosse puissance de freinage, et l'Escalade-V reçoit donc des freins avant Brembo à six pistons, dont les étriers sont peints en rouge. De même, la suspension adaptative a été adaptée avec différents composants et la présence de la technologie Magnetic Ride Control 4.0.

À l'intérieur, le design est basé sur la finition Escalade Premium, et les conducteurs trouveront un nouveau bouton V-Mode sur la console centrale, qui permet de personnaliser leur conduite. En appuyant sur ce bouton, on abaisse également la hauteur de conduite de 20 mm. Eh oui, il y a aussi une fonction d’assistance au départ (ou « Lauchn Control » en anglais) qui, comme vous pouvez le deviner, permet d'obtenir une accélération initiale encore plus folle à partir d’un départ arrêté.

Photo : Cadillac Cadillac Escalade-V 2023, intérieur

Vous voulez que le véhicule ait une sonorité aussi imposante et menaçante que son apparence ? Il y a un système d'échappement actif avec des réglages Sport (odieux), Tour (normal) et Stealth (respectueux des voisins). Il peut compléter ou étouffer, selon vos préférences, les sons provenant du système audio AKG Studio Reference (jusqu'à 36 haut-parleurs).

Sur le plan esthétique, plusieurs éléments distinguent bien sûr la version V du modèle « régulier », par exemple une calandre et un bouclier avant uniques, un diffuseur couleur carrosserie et quatre sorties d'échappement à l'arrière.

Le grandiose Cadillac Escalade-V 2023 affiche un prix grandiose de 179 998 $ (frais inclus).