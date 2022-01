Ce n’était pas une information très bien gardée et le secret s’est ébruité ; Cadillac a confirmé l’arrivée d’une version V de son plus gros VUS, l’Escalade. Le modèle était à l’essai depuis un certain temps déjà et avait été aperçu par de nombreux espions.

Vu et entendu, il faut le préciser.

Pour ce qui est de la confirmation, Cadillac a initialement émis un gazouillis comportant le mot-dièse #EscaladeV, mais il a ensuite été supprimé avec la mention du nom. Des informations plus officielles sur l’Escalade V seront révélées plus tard aujourd’hui.

L’Escalade V devrait être servi par le moteur le V8 suralimenté de 6,2 litres qui équipe actuellement la berline CT5-V Blackwing. Cette mécanique propose 668 chevaux et 659 lb-pi de couple avec la voiture. Elle a déjà été utilisée avec la version Z06 de l’ancienne génération de la Corvette. On peut s’attendre à des ajustements pour son stage avec l’Escalade. Le moteur, connu comme le LT4 par les amateurs, est une véritable bête.

La version à 6,2 litres qui sert l’Escalade actuellement propose 420 chevaux. Il faut s’attendre à quelque 200 forces supplémentaires.

En attendant plus d’informations dans le courant de la journée, on peut se régaler en regardant et surtout en écoutant la vidéo partagée par la compagnie, une séquence qui nous laisse goûter la musique émise par cette mécanique plutôt endiablée.