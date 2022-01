Cadillac dévoile son Escalade V 2023

Hier, Cadillac confirmait qu’elle allait de l’avant avec la fabrication d’une version V de son plus gros VUS, l’Escalade. On a même eu droit à un petit enregistrement nous laissant entendre la musique qui sera émise par le moteur V8 qui va l’équiper.

On annonçait hier la grande présentation du modèle aujourd’hui. Et bien, ça s’est produit, mais partiellement. En gros, on a droit aux images du véhicule, mais pour la confirmation des détails techniques, il faudra patienter.

L’Escalade 2023 devient le premier VUS à porter la lettre V. Le design de cette bête ne fait aucun doute, la haute performance sera au rendez-vous.

En outre, le pare-chocs avant a été complètement redessiné. Au lieu d’être fait d’un seul bloc, il est composé d’une section séparée au centre, section qui présente des prises d’air supplémentaires, tout comme les espaces réservés aux phares antibrouillard à DEL qui reposent aux extrémités.

De nouvelles jantes grises à plusieurs rayons se laissent également remarquer, tout comme un échappement quadruple à l’arrière, ainsi qu’un diffuseur plutôt stylisé.

Photo : Cadillac Cadillac Escalade V 2023, avant

Tous les accents du véhicule sont noirs, question de faire ressortir la couleur de la carrosserie. Les logos V sont bien visibles sur le hayon et les portières. On en voit aussi un sur la seule photo de l’intérieur qui nous montre une partie du volant.

On attendra donc la confirmation pour ce qui concerne la mécanique V8 suralimentée qui va se tenir à l’avant.

L’autre grande question, c’est de savoir si on voit apparaître le dernier modèle V chez Cadillac. La compagnie avait mentionné lors des dévoilements des CT4-V et CT5-V Blackwing que ces dernières seraient les dernières voitures V à essence, mais ça ne disait rien à propos des VUS. Est-ce que l’Escalade pourrait être suivi par un XT4-V ?

Voilà qui pourrait être intéressant, mais on demeure dans la pure spéculation. La division n’a pas fait d’allusion en ce sens.

Ce qui pourrait bien voir le jour aussi, c’est une version V de la variante allongée de l’Escalade. Les espions du magazine Car and Driver l’ont aperçu à l’essai.

À suivre, donc.

Photo : Cadillac Cadillac Escalade V 2023, écusson

Photo : Cadillac Cadillac Escalade V 2023, volant