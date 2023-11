Cadillac confirme l’arrivée de son VUS Optiq l’an prochain

En marge du Salon de l’auto de Los Angeles, Cadillac en a profité pour y aller d’un bref communiqué de presse concernant un nouveau modèle électrique qui s’apprête à rejoindre sa gamme, le VUS Optiq.

Après le Lyriq et la berline de grand luxe Celestiq, il devient le troisième modèle électrique de la famille. Le modèle sera commercialisé en Chine, mais aussi en Amérique du Nord.

« Le VUS Optiq sera le modèle d’entrée de la gamme de véhicules électriques chez Cadillac en Amérique du Nord, se positionnant sous le Lyriq en tant que VUS compact de luxe. La dynamique de conduite fougueuse de l’Optiq a été pensée pour séduire les clients de luxe du monde entier. D’autres détails, caractéristiques et prix seront dévoilés l’année prochaine. » - Cadillac

On peut donc s’attendre à voir le véhicule arriver dans la deuxième moitié de 2024, comme produit 2025.

Cadillac Optiq électrique Photo : Cadillac

Si la compagnie a partagé très peu de choses, on en sait quand même un peu sur ce véhicule, en raison de sa présence sur le marché chinois. Il s’étend sur 189,8 pouces, est large de 75,3 pouces, alors que sa hauteur est de 64,6 pouces. Lorsqu’on le compare avec le Lyriq, on comprend que le modèle est plus court de 7,0 pouces, ainsi que moins large de 2,5 pouces. Le modèle pèse 4850 livres. Deux versions seront commercialisées ; une première à traction, offrant 201 chevaux, puis une deuxième à rouage intégral et proposant 241 chevaux.

La première configuration semble celle qui sera réservée au Chevrolet Equinox EV 2024. Avec ces organes, l’autonomie annoncée du véhicule approche les 500 km. Ça devrait être similaire avec l’Optiq. Les Equinox à traction intégrale profitent d’une approche à deux moteurs, ce qui se traduit par une puissance combinée de 290 chevaux et un couple de 346 livres-pieds. C’est ce qui serait logique pour l’Optiq nord-américain ; on imagine mal un produit Cadillac haut de gamme en offrir moins qu’un Cadillac similairement configuré.

On s’attend bien sûr à voir les versions les plus dispendieuses être offertes en premier, comme c’est la norme avec la commercialisation de nouveaux modèles électriques.