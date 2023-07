Cadillac Optiq 2024 : des images font surface en Chine

Le Cadillac Optiq 2024 est à nos portes et l’on vient de le voir apparaître en Chine. En effet, là-bas, lorsqu’un véhicule traverse le processus administratif visant à l’amener sur le marché, il apparaît sur le site du ministère de l’Industrie et des technologies de l’information. Ce dernier publie des photos et des détails sur le modèle, le tout à des fins de consultations publiques.

Le tout nouveau Cadillac Optiq 2024 Photo : Cadillac

Le dernier véhicule en lice à s’être pointé sur le site est le Cadillac Optiq. Il n’y a rien d’étonnant avec l’arrivée d’un nouveau produit électrique chez Cadillac, cela dit. En fait, ça concorde avec ce que Rory Harvey, le vice-président mondial de la marque, avait déclaré, soit que Cadillac présenterait trois nouveaux véhicules électriques avant la fin du mois de décembre cette année.

Quant au nom, il fait partie de ceux qui avaient été réservés par General Motors il y a quelques années. Il avait été abandonné avant d’être réservé de nouveau ce mois-ci, plus précisément le 11 juillet, en prévision de ses débuts.

Pour ce qui est du format de ce nouveau modèle, imaginez un utilitaire plus petit que le Lyriq qui fait ses premiers tours de roue cet été. Le nouveau venu repose sur la même plateforme Ultium que les Chevrolet Equinox EV et Buick Electra. Les données publiées par le gouvernement chinois nous apprennent aussi que l’Optiq profite du même empattement que l’Equinox EV. On aura donc droit à un VUS très similaire en fait de format.

L’utilitaire se pointe à 4850 livres et peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h.

Design du nouveau Cadillac Optiq 2024 Photo : Cadillac

Pour les configurations, il faudra voir. Les consommateurs en Shine auront droit à deux versions de l’Optiq. Chacune serait équipée d’un seul moteur électrique qui fait tourner l’un des essieux. Un moteur produit 201 chevaux, l’autre 241 chevaux. Avec nos versions, le plus puissant serait associé à l’essieu arrière.

Beaucoup de questions subsistent, toutefois. Il faudra donc attendre le dévoilement du modèle pour en savoir plus, mais au moins, on a un aperçu de véhicule. L’Optiq devrait être lancé en Chine au cours de la seconde moitié de cette année.

Cadillac Optiq 2024 version chinoise Photo : Cadillac