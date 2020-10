Les caméras embarquées, pour ou contre ?

En collaboration avec trackers-cam.com

Tout d’abord, qu’entend-on nous par caméra embarquée?

Une caméra de tableau de bord est une petite caméra montée sur le tableau de bord ou le pare-brise de votre voiture, face à la route. Vous pouvez également avoir une caméra de tableau de bord arrière. Il s'allume lorsque vous démarrez le moteur et enregistre l'intégralité de votre trajet.

Les vidéos de caméras embarquées peuvent être horodatées de manière à être infalsifiables, ce qui en fait une excellente source de preuves pour tout type d'incident routier.

Il existe 3 principaux types de caméras embarquées ou DashCam:

• Les caméras de tableau de bord vues de face capturent tout ce qui se trouve devant vous, y compris le trafic que vous suivez. Ce sont des caméras de base et les moins chers du marché. Elles n'ont pas la capacité de voir ce qui s'est passé derrière vous.

• Les caméras un peu plus évoluées vont enregistrer la vue à l'avant et à l'arrière de votre voiture. De nombreux accidents sur la route se produisent à basse vitesse et impliquent des collisions par l'arrière. Investir dans des caméras embarquées offrant les deux vues pourrait valoir la peine de dépenser plus au cas où vous seriez impliqué dans un accident.

• Les caméras de vue de la cabine offrent une vue d'ensemble de ce qui s'est passé à l'intérieur de votre voiture. Principalement utilisés dans les taxis et les services automobiles, ils peuvent être utiles si vous partagez une voiture ou si vous souhaitez vérifier vos propres habitudes de conduite.

Photo : Wikipedia Caméras embarquées

Pourquoi installer une dashcam?

Les caméras de tableau de bord débutent à une cinquante de dollars. La plupart enregistrent des heures de vidéo en boucle continue, les vidéos récentes remplaçant les anciennes séquences lorsque vous démarrez la voiture. Les caméras plus sophistiquées peuvent enregistrer même lorsque la voiture est éteinte - déclenchée par des capteurs de mouvement - ou être équipées de capteurs GPS qui superposent l'heure, la vitesse et l'emplacement.

C'est un moyen efficace de voir comment nous et les autres conduisons, et utile pour découvrir qui est responsable d'un accident de voiture. Et si jamais vous tombez en panne, une caméra de tableau de bord peut agir comme un traqueur GPS qui peut aider les services d'urgence à vous trouver.

La police utilise également des vidéos de caméras de bord dans leurs voitures, et les images qu'ils enregistrent sont souvent considérées comme des preuves lors de la poursuite de conducteurs dangereux.

Les caméras embarquées sont-elles légales?

Dans plusieurs pays d’Europe, ces caméras sont légales et sont utilisées depuis plusieurs années déjà. Au Canada, les automobilistes sont également autorisés à utiliser des dashcam à condition qu’elles n’entravent pas à la visibilité ou à la bonne conduite du véhicule.

Photo : Auto123.com Une caméra embarquée

Ou dois-je installer ma caméra de tableau de bord

Vous installerez probablement vous-même la caméra de tableau de bord même si de plus en plus de constructeurs proposent des caméras de tableau de bord comme accessoire. Selon la caméra de bord avec laquelle vous allez, elle peut être montée sur votre tableau de bord ou sur votre pare-brise. Quoi qu'il en soit, vous voudrez vous assurer qu'il n'interfère pas avec votre ligne de mire. C'est aussi une très bonne idée de vérifier que la caméra capture une vue dégagée de la route. Peu importe où vous le placez dans votre voiture, assurez-vous qu'il est solidement installé et n’y touchez pas pendant que vous conduisez.

Ces caméras vont-elles réduire mon assurance ?

La majorité des assureurs n’offrent pas de rabais ou réduction quant à l’utilisation de ces caméras embarquées. Cependant, votre assureur sera content de pouvoir utiliser votre caméra à titre de témoin et ainsi attribuer la faute lors d’un accident.

Sans réduire votre assurance, les caméras embarquées peuvent contribuer à apporter la preuve lors d’une infraction routière.

Si vous êtes arrêté pour une infraction au Code de la route que vous n'avez pas commise, offrez les images de votre caméra de tableau de bord à l'agent des forces de l'ordre avant que le billet ne soit rédigé. Si l'agent ne la regarde pas, apportez les images au tribunal pour contester le billet.

Photo : Auto123.com Une caméra embarquée, sur la vitrine

Ces caméras embarquées ou espions à bord

Vous avez un jeune conducteur à la maison, on sait que vous allez payer une surprime pour le laisser utiliser votre véhicule. En effet, les assureurs leur facturent des tarifs plus élevés en raison de leur manque d'expérience au volant et au nombre de réclamations plus élevés. Toutes les actions sont donc bonnes à prendre pour empêcher un jeune conducteur de prendre de mauvaises habitudes.

Avec une caméra embarquée, vous pourrez examiner les images de la caméra de bord et voir ce que votre enfant peut faire afin de s’améliorer. Les premiers mois derrière le volant sur les plus dangereux et demande une remise à niveau pour nous assurer que le jeune conducteur puisse prendre de bonnes habitudes dès le début. Dans ce cas, une caméra de tableau de bord bidirectionnelle pour un jeune conducteur pourrait être une bonne idée. De cette façon, vous pouvez voir comment votre jeune conduit, mais également ce qu’il se passe à l'intérieur du véhicule. Votre adolescent fait-il attention à la route où il y a des sources de distractions? Vous pourrez ainsi limiter les mauvais comportements à l'intérieur de la voiture avant qu'ils ne conduisent à un accident.

Les caméras, ou espion tout cours

Les cameras (ou DashCam) peuvent également servir de chien de garde! La plupart des caméras de tableau de bord ont une option qui vous permet de l'activer en mode veille qui permet à la caméra de ne s'allumer que s’il y a du mouvement dans ou autour de la voiture. Ainsi, si quelqu'un entre par effraction dans votre voiture ou heurte votre voiture garée et s’enfuit, vous pourrez avoir une trace du malfaiteur et donner les images aux services de police.