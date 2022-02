Vous avez tous été témoins de cette scène à un moment ou à un autre. Vous êtes en bordure d’une route, en milieu urbain, et un véhicule passe à vos côtés en émettant un bruit assourdissant, voire agressant. Clairement, il a subi des modifications et ne respecte pas les règles.

La chose peut être stressante, spécialement pour les gens qui demeurent près des routes passantes. Ils sont bien sûr conscients du bruit, mais lorsque ça dépasse les limites, ça devient emmerdant.

Eh bien, la ville de New York a peut-être une solution, selon ce que rapporte aujourd’hui le magazine Road and Track. Les résidents là-bas peuvent maintenant recevoir un avis après avoir franchi une intersection munie d’une caméra qui aura enregistré le son d’un échappement trop bruyant.

Une photo d’un ordre officiel du bureau environnemental de la ville de New York a été publiée sur Facebook. On peut y lire qu’une BMW M3 a été identifiée comme un peu trop bruyante. L’avis se lit comme suit :

« Je vous écris parce que votre véhicule a été identifié comme ayant un silencieux qui n’est pas conforme à la section 386 du Vehicle and Traffic Law qui interdit le bruit excessif des véhicules à moteur. Votre véhicule a été enregistré par une caméra qui prend des photos du véhicule et de la plaque d’immatriculation. En outre, un sonomètre enregistre le niveau de décibels lorsque le véhicule s’approche et passe devant la caméra. »

L’ordonnance demande ensuite au propriétaire d’amener sa voiture à un endroit spécifié par le bureau environnemental pour une inspection. S’il se présente, il aura la possibilité de faire réparer sa voiture et éviter une amende. Le document informe également le propriétaire qu’en cas contraire, il risque une amende maximale de 875 $, à laquelle s’ajouteront des frais supplémentaires s’il continue à ignorer la convocation.

Un porte-parole du bureau environnemental de la ville a confirmé par courriel à Road & Track que le système fait partie d’un petit projet pilote qui est en cours depuis septembre 2021. Le système fonctionne à peu près comme un radar qui enregistre automatiquement une infraction et vous l’envoie par courrier en lisant votre plaque d’immatriculation. Au lieu d’un radar, ce nouveau système utilise un sonomètre placé à des endroits stratégiques pour enregistrer les niveaux de décibels sur la route, en les faisant correspondre à une plaque d’immatriculation à l’aide d’une caméra.

Le bureau environnemental a expliqué au magazine que le programme n’est pas lié à la récente initiative de la gouverneure Kathy Hochul. Cette dernière vise à réduire la pollution sonore à New York. En septembre de 2021, elle a signé le projet de loi SLEEP qui fait passer de 150 à 1000 $ les amendes pour violation du bruit des gaz d’échappement dans l’État.

Le programme sera réévalué le 30 juin. Il sera alors soit étendu, soit supprimé.

La suite des choses sera intéressante, car s’il est jugé concluant, on pourrait bien voir la technologie passer la frontière à un moment donné.