L’édition 2022 du Salon de l’auto de New York n’a certainement pas marqué l’histoire pour son abondance de dévoilements. Plusieurs marques automobiles brillaient par leur absence, tandis que d’autres divisions n’avaient rien à dévoiler à cette réunion annuelle perturbée – comme tous les autres salons automobiles d’ailleurs – par la pandémie depuis un peu plus de deux ans.

Néanmoins, les organisateurs de ce salon international ont trouvé le moyen de « remplir » quelques-unes des salles du Javits Center, l’endroit où se tient le salon depuis les années 80.

En marge des dévoilements plus officiels, qui se sont tous retrouvés sur notre site hier (et qui sont énumérés ci-dessous, pour votre plaisir de lecture et de visionnement), voici ce qui a retenu l’attention de notre collaborateur Vincent Aubé qui était présent à cette journée réservée à la presse, et qui a trouvé quelques moments pour s’aventurer dans les régions plus lointaines du Javits Center.

La Toyota GR Corolla 2023… dans toute sa splendeur!