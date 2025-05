On ne compte plus les nouvelles et les rumeurs concernant la venue possible d’une camionnette Volkswagen aux États-Unis et au Canada. Vous aurez deviné que si la compagnie n’en commercialise pas en ce moment, c’est que lesdites rumeurs et nouvelles ont toutes été démenties.

Et bien, on en remet une couche cette semaine, sauf que cette fois, c’est la compagnie elle-même qui ouvre la porte.

En conversation avec des membres des médias lors de la journée de presse du Salon de l’auto de New York, Kjell Gruner, le président et directeur général du groupe Volkswagen en Amérique, a laissé savoir que dans la boule de cristal de l’entreprise concernant les futurs modèles qu’elle pourrait proposer sur le marché américain, il y a une camionnette.

Au fil des années, Volkswagen a dévoilé plusieurs concepts de camionnettes, comme l’Atlas Tanoak en 2018 et le Tarok l’année suivante. Ces modèles nous ont fait croire que c’était plus que possible, mais rien ne s’est concrétisé à l’époque.

Concept Volkswagen Tanoak, 2018 | Photo : Volkswagen

Ça discute toujours de la chose à l’intérieur des murs de la compagnie : « C’est l’une des options de croissance dont nous discutons. C’est une discussion que nous avons cette année », a déclaré Kjell Gruner, bien qu’aucune décision officielle n’ait été prise à ce moment.

Il a ajouté ceci d’intéressant :

« Nous devons trouver des synergies avec d’autres véhicules que nous avons sur le marché, du point de vue de la plateforme et de la fabrication, pour que ce soit viable »,

On pourrait donc anticiper un modèle basé sur un produit existant, comme l’Atlas. Si jamais la compagnie empruntait cette voie, elle emprunterait un chemin déjà exploré par Honda, par exemple, avec son Ridgeline.

Kjell Gruner a expliqué qu’une camionnette qui serait proposée n’aurait pas à être absolument assemblée sur un châssis en échelle. Il a également laissé entendre qu’un éventuel modèle proposerait probablement une configuration électrique, mais avec moteur à essence et prolongateur d’autonomie, dont la mission est de recharger la batterie en roulant.

Il croit que c’est ce que les consommateurs souhaiteraient.

On le voit à la lumière de ses propos, la chose n’a pas seulement été discutée chez Volkswagen, mais étudiée. Reste à savoir si la compagnie va enfin se décider à passer à l’action concernant une camionnette pour notre marché.