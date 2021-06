Vous l’avez remarqué comme nous, les camionnettes n’ont cessé de croître au fil des 20 dernières années. Elles sont plus grosses et plus lourdes que jamais et sont de plus en plus dominantes sur la route. Le problème, c’est qu’elles sont devenues plus dangereuses, explique le magazine Consumer Reports (CR).

La hauteur des capots et de la caisse, tout ça représente un danger pour les autres usagers de la route, explique l’article de CR. Mais il y a un autre problème. Les véhicules plus massifs réduisent la visibilité du conducteur et augmentent les angles morts du véhicule, ce qui peut mettre en danger les piétons et les petits véhicules en cas de collision frontale.

Selon Consumer Reports, la hauteur des capots a augmenté de 11 % depuis 2000 et les nouveaux pick-up ont vu leur poids augmenter de 24 % entre 2000 et 2018. La publication a découvert que les camionnettes ont des angles morts qui sont 11 pieds plus longs que ceux de certaines berlines à l’avant, et de 7 pieds de plus que « de nombreux VUS populaires », en moyenne. Cela met particulièrement en danger les enfants et les personnes âgées.

Et c’est sans compter sur le fait que plusieurs modifient leurs modèles pour les rendre encore plus gros.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado HD

Consumer Reports a également découvert que plusieurs camionnettes n’offrent pas de technologie telle que le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons en équipement de série. Pourtant, il a été démontré que cette technologie aide à prévenir les collisions frontales et à réduire les blessures. Le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon n’offrent pas cette technologie, alors que Ford fait du freinage d’urgence automatique avec détection des piétons un équipement de série sur toute la gamme du F-150. Seuls Ford, Honda, Nissan et Toyota proposent cette technologie de série. General Motors et Stellantis ont déclaré à la publication que leurs camions seraient équipés au minimum du freinage d’urgence automatique d’ici 2022.

Les décès de piétons suite à des collisions avec des véhicules ont augmenté de 46 % au cours de la dernière décennie, ce qui a touché de manière disproportionnée les personnes à faible revenu, les personnes âgées et les personnes en fauteuil roulant, ainsi que les enfants.

Il n’y a pas de solution immédiate pour protéger tout le monde face à l’augmentation de la taille des pick-up, mais l’adoption de série de certaines technologies de sécurité pourrait aider, comme le recommandent certains analystes.

Les États et les municipalités peuvent également baisser les limites de vitesse et améliorer les infrastructures pour les piétons et les cyclistes. Consumer Reports ajoute qu’il est peu probable de voir les constructeurs aller à l’encontre des consommateurs qui veulent des véhicules plus gros et plus massifs pour répondre à leurs besoins. Ces derniers sont, eux aussi, croissants.