• L’IIHS a souligné des problèmes de sécurité aux places arrière des camionnettes pleine grandeur.

Les camionnettes pleine grandeur ne cessent de prendre du volume. Pour certains acheteurs, ça confère un sentiment de sécurité accru. Il faut faire attention, car la réalité peut être toute autre.

Lors d’une récente batterie de tests menés par l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), il a été constaté que les camionnettes pleine grandeur pourraient mieux protéger les occupants des places arrière lors de collisions frontales.

Notons également que grâce à leur position assise plus élevée, les quatre modèles de la catégorie (Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Ram 1500 et Toyota Tundra) se sont bien comportés lors des nouveaux tests de collision latérale.

En revanche, dans le cas du nouveau test de collision frontale à chevauchement modéré, le Silverado 1500, le F-150 et le Ram 1500 ont tous obtenu la note « Médiocre », la plus basse de l’agence. Le Toyota Tundra a obtenu la note « Marginale », derrière les mentions « Bon » et « Acceptable ».

IIHS souligne des problèmes de sécurité avec les grosses camionnettes américaines Photo : IIHS

Dans le nouveau test de collision à chevauchement modéré, le véhicule se déplace à une vitesse de 40 miles à l’heure (64 km/h) pour aller frapper une barrière qui couvre 40 % de la largeur du modèle.

Ce test a été mis à jour en 2023 pour se concentrer davantage sur la sécurité des occupants arrière. Selon l’IIHS, « les recherches ont montré que dans les véhicules récents, le risque de blessure mortelle est désormais plus élevé pour les occupants de la deuxième rangée que pour ceux qui se trouvent à l’avant ».

L’agence souligne que ce n’est pas parce que la deuxième rangée est devenue moins sécuritaire, mais bien parce que la sécurité des sièges avant s’est améliorée. La plupart des dispositifs qui rendent les sièges avant plus sûrs (coussins gonflables améliorés et ceintures de sécurité perfectionnées) sont rarement installés aux places arrière.

De plus, ce qui change également la donne, c’est que l’IIHS utilise désormais des mannequins plus petits à l’arrière, pour simuler la présence d’un enfant de 12 ans ou d’une femme de plus petite taille. Les capteurs installés sur ces « cobayes » mesurent les forces exercées sur la tête, le cou, la poitrine et les jambes. L’IIHS enregistre également la manière dont les ceintures de sécurité maintiennent le mannequin en position pour une protection optimale.

C’est souvent là que des blessures potentielles sont observées. Conséquemment, on en arrive à la conclusion que de meilleures ceintures seront requises à l’arrière.

Dans le cas qui nous intéresse ici, avec les quatre camionnettes, le mannequin du siège arrière a glissé vers l’avant en passant un peu sous la ceinture abdominale, ce qui augmente le risque de blessures. L’IIHS a noté que des blessures à la poitrine, au cou et à la tête étaient probables avec le Ford-150 et le Ram 1500. Le risque était un peu moins élevé avec le Chevrolet Silverado 1500. C’est à peine mieux chez Toyota, car le mauvais positionnement de la ceinture pourrait entraîner un risque élevé de blessures au thorax.

On peut donc s’attendre à voir la sécurité s’améliorer à l’arrière, notamment avec de nouvelles ceintures qui vont garder les occupants de toutes tailles en place.