Les périodes de canicules extrêmes à travers la planète ne semblent plus des cas d’exception. Au moment d’écrire ces lignes, c’est l’Europe qui est durement touchée avec des pointes qui atteignent les 38 degrés Celsius, notamment dans certains coins de la France, de l’Allemagne et de la Pologne. En République tchèque, le mercure a même grimpé à 38,9 degrés.

Ces températures sont extrêmement rares pour le mois de juin.

En Allemagne et en France, les autorités se sont vues forcées de prendre de mesures afin de limiter la pollution et les dommages causés par l’automobile.

En France, à Paris et à Lyon plus précisément, la consigne de circulation différenciée a été émise. En gros, elle interdit aux voitures à essences immatriculées avant la fin de 2005 et aux véhicules Diesel d’avant la fin de 2010 de se présenter à l’intérieur de périmètres déterminés.

En Allemagne, on a décidé d’instaurer temporairement des limites de vitesse sur les portions de l’Autobahn qui n’en détenaient pas. Les instances craignent que la combinaison de chaleur et de vitesse élevée des véhicules cause des craquements ou des déformations de la chaussée.

Si ces mesures ne nous touchent pas directement, elles doivent servir à nous conscientiser. Qui sait si d’ici quelques années, des décisions semblables ne seront pas la norme chez nous.