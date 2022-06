La version tout électrique du Chevrolet Blazer doit être officiellement dévoilée le 18 juillet prochain, mais de toute évidence, la plus grande division du groupe General Motors (GM) avait envie de nous faire parler avant l’événement, car elle a partagé une image nous montrant l’ensemble du modèle, question de bien mettre la table.

Ce qu’on remarque, c’est une signature en lien avec la version à essence actuelle, mais aussi un modèle aux lignes plus épurées et plus anguleuses. L’avant est très chargé, mais ça semble être la norme avec les faciès des produits de la compagnie.

Photo : Chevrolet Chevrolet Blazer SS EV 2024, calandre

On remarque aussi un véhicule mieux planté au sol et à l’allure encore plus agressive. N’oublions pas qu’on nous montre ici la version de performance SS ; les déclinaisons régulières pourraient avoir une mine plus timide, simpliste. Il faudra voir, d’ailleurs, ce qui sera différent entre cette livrée SS et le reste de la gamme.

Pour ce qui est des organes du véhicule, tous les détails nous seront dévoilés en juillet. On sait que le Blazer EV va profiter de l’approche Ultium de GM, empruntant au passage des éléments qui vont servir les Silverado EV, Cadillac Lyriq, Chevrolet Equinox EV. La compagnie dispose d’un large éventail de moteurs électriques et de configurations de batteries parmi lesquels choisir.

Le Chevrolet Blazer électrique sera commercialisé au printemps prochain en tant que modèle 2024. On vous revient avec toute l’information le mois prochain.