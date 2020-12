En temps normal, les deux premières semaines du mois de décembre sont très actives dans le domaine automobile. Plusieurs constructeurs y vont de présentations de fin d’année et de nouvelles concernant des produits à venir au cours des 12 prochains mois.

L’action n’est pas tout à fait la même cette année, même si elle ne manque pas. C’est plutôt nous qui sommes forcés à l’immobilisme, ce qui fait qu’il est plus difficile d’être au-devant de la nouvelle. Et avec la deuxième moitié du mois qui se pointe, ça va être tranquille à travers l’industrie.

Ne soyez donc pas surpris de voir le genre de nouvelle qui suit apparaître alors que chaque compagnie va tenter de mousser la venue d’un de ses véhicules pour la prochaine année. Dans le cas qui nous intéresse ici, il s’agit du VUS Chevrolet Bolt EUV qui doit faire ses débuts quelque part en 2021 alors que sa production est prévue pour l’été prochain.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Chevrolet Chevrolet Bolt EUV 2022, profil

Jusqu’ici, on a eu droit à une image sombre du profil, ainsi qu’à une idée de la planche de bord. Cette fois, ce sont les phares qu’on nous montre. Ces derniers présentent un style fin et détaillé. Ils portent même un logo « Bolt EUV » noirci. Ils seront équipés d’un clignotant séquentiel et de phares de jour à DEL.

Voyez à quel point l’année 2020 a été difficile pour tous ; on s’emballe à la vue de phares. Plus sérieusement, on anticipe l’arrivée de ce véhicule qui sera un joueur important chez Chevrolet, assurément.

Le Bolt EUV sera assemblé sur la plateforme BEV2 de GM au lieu de la structure conçue pour recevoir les batteries Ultium de GM. La technologie de conduite semi-autonome Super Cruise sera de la partie. Cette dernière peut désormais être activée sur plus de 300 000 km de routes et d’autoroutes à travers le Canada et les États-Unis.

Soyez aussi certains de nous revenir souvent d’ici la fin de l’année alors que nous aurons l’occasion de jeter un coup d’œil sur d’autres véhicules électriques qui sont attendus en 2021, y compris un palmarès de ce qui nous attend dans un segment fort populaire.

À suivre…