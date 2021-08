Toutes les Chevrolet Bolt sont rappelées

Plus tôt cette année, on a vu General Motors (GM) procéder à un deuxième rappel important concernant la Chevrolet Bolt. Ce dernier incluait même certains modèles qui avaient été précédemment rappelés, car le problème encouru (incendie) s’était reproduit.

Ces campagnes ne touchaient pas les années plus récentes du modèle de première génération ni la nouvelle cuvée introduite tout récemment, y compris la version VUS Bolt EUV.

Cette fois cependant, la nouvelle campagne ne fait pas de quartiers ; toutes les Bolt sont rappelées à l’atelier. Ça comprend donc les Bolt EV 2022 et Bolt EUV 2022.

Le goût de l’opération est estimé à environ un milliard de dollars américains qui s’ajoutent à quelque 800 millions déjà dépensés lors du premier trimestre de l’année. Pariez que GM va cogner à la porte du fournisseur, LG.

« Notre souci de la sécurité et faire ce qu’il faut pour nos clients guide chaque décision que nous prenons chez GM », a déclaré Doug Parks vendredi dernier. Celui-ci est le vice-président directeur de GM chargé du développement mondial des produits, des achats et de la chaîne d’approvisionnement. « En tant que leader dans la transition vers un avenir tout électrique, nous savons que l’établissement et le maintien de la confiance sont essentiels. Les clients de GM peuvent être confiants dans notre engagement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces véhicules. »

Le nouveau rappel concerne 9335 Bolt EV de l’année-modèle 2019 qui n’étaient pas incluses dans le rappel précédent (6989 aux États-Unis et 1212 au Canada), ainsi que 63 683 Bolt EV (2020-2022) et EUV (2022) (52 403 aux États-Unis et 9 019 au Canada).

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Bolt EV 2019

Les batteries problématiques, fabriquées par LG en Corée, présentent un risque d’incendie. Jusqu’ici, au moins neuf ont été confirmés par GM. La compagnie va remplacer tous les modules des modèles des années 2017-2019, mais seulement ceux qui sont défectueux pour les Bolt des millésimes 2020-2022.

Les batteries équipées des nouvelles unités vont profiter d’une garantie limitée de 8 ans ou 160 000 km au Canada.

Et si vous vous demandez pourquoi certaines unités avaient d’abord été exclues de la procédure de rappel, c’est que des modèles 2019 utilisaient une batterie fabriquée au Michigan, non en Corée du Sud. On ne croyait pas ces dernières problématiques à ce moment.

Il est à souligner que les produits de la famille Bolt utilisent la précédente génération de batterie de GM, non la pile Ultium que l’on va voir apparaître avec toutes les futures créations électriques de la gamme, les Hummer (camionnette et VUS), le Chevrolet Silverado électrique, ou encore le Cadillac Lyriq.