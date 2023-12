La dernière Chevrolet Camaro à essence a été produite

• Chevrolet a produit la dernière Camaro à essence, une version ZL1 1LE à boîte manuelle.

On savait que c’était pour arriver et c’est maintenant fait ; la dernière Chevrolet Camaro munie d’un moteur à essence a été produite.

Il est important de souligner le type de motorisation concernant ce modèle, car selon tous les indicateurs, on verra une Chevrolet Camaro électrique à moyen terme.

Quant au dernier modèle produit, il s’agit d’une version ZL1 1LE à boîte manuelle. La voiture a été assemblée à l’usine GM (General Motors) de Lansing, au Michigan, la semaine dernière. On n’a pas de photo du véhicule en tant que tel et l'on ne sait pas trop s’il va se retrouver aux mains d’un client, ou prendre la direction de la collection de l’entreprise.

La compagnie avait ceci à dire à propos de l’histoire de son modèle : « La Camaro est un véhicule qui éveille les passions. Elle profite d’une horde d’amateurs à travers le monde et a attiré les gens dans les concessions Chevrolet depuis des générations. La sixième cuvée représentait spécifiquement l’athlétisme et le sang-froid — exsudant la confiance sur la route et la domination sur la piste ».

On savait depuis mars dernier que la fin de la présente année représenterait la fin de la production du modèle. La compagnie a lancé une édition de collection récemment, soit 350 unités ZL1.

En novembre dernier, c’est le dernier moteur V8 du modèle qui a été fabriqué.

Au Canada, spécialement au Québec, une annonce qui informe de la fin de la production de la Camaro ne peut que ressasser de mauvais souvenirs. On se souviendra qu’en 2002, on mettait fin à ce modèle, qui était assemblé au Québec, avant de le ramener au catalogue pour 2010.

Pour cette fin de carrière, il est intéressant de noter que lors du troisième trimestre de cette année, une hausse de 28,7 % des ventes du modèle a été enregistrée.

Ce qui sera maintenant intéressant à surveiller, c’est l’échéancier concernant l’avenir. En fait, la question n’est pas de savoir si l’on aura droit à une version électrique, mais quand. Lorsque la compagnie avait annoncé la fin du modèle, le vice-président de Chevrolet à l’échelle mondiale, Scott Bell, avait déclaré ceci :

« Bien que nous n’annoncions pas de successeur immédiat aujourd’hui, soyez assurés que ce n’est pas la fin de l’histoire de la Camaro. »

En attendant la suite…