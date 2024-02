Toyota poursuit le développement de moteurs à combustion

• Akio Toyoda confirme que Toyota prévoit toujours le développement de moteurs à combustion.

Toyota, c’est connu, est arrivé en retard sur le marché du véhicule électrique. La compagnie met les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu, mais n’allez pas croire qu’elle va devenir tout électrique plus rapidement qu’il ne le faut.

La compagnie qui a vendu le plus de véhicules à travers le monde en 2023 avec 11,2 millions d’unités croit que c’est une pluralité de solutions qui doivent attendre les consommateurs, qu’elle soit électrique ou à moteur à combustion.

En 2023, Toyota a vendu 104 018 véhicules tout électriques, soit 0,9 % de tous ses véhicules écoulés.

Voilà pourquoi la compagnie estime que la fin du moteur à combustion n’est pas pour demain.

Toyota Crown 2023 Photo : Toyota

Le président et ancien chef de la direction de Toyota, Akio Toyoda, a récemment affirmé, devant quelque 200 cadres et dirigeants de l’entreprise, que la compagnie avait l’intention de lancer « un grand projet de développement de moteurs ». Il y était allé d’une déclaration similaire lors du Salon de l’auto de Tokyo, tenue un peu plus tôt cette année.

Il avait alors déclaré, en répondant à une question, que les parts de marché des véhicules électriques ne dépasseraient jamais 30 %, quelles que soient les avancées technologiques (voir notre nouvelle à ce sujet). C’est donc dire qu’on croit, chez Toyota, que 70 % des ventes restantes seront l’affaire de véhicules équipés d’un moteur à essence, d’une mécanique hybride, ou encore d’une solution hydrogène.

En répondant aux questions des journalistes, Akio Toyoda a également abordé la question de l’emploi :

« Si nous passons soudainement aux véhicules tout électriques, je suis sûr que les 5,5 millions de personnes qui œuvrent dans l’industrie automobile japonaise et qui ont passé leur vie à travailler sur des moteurs commenceront à se demander à quoi tout cela a servi. Certains de nos fournisseurs de moteurs ne parviennent même pas à obtenir des banques qu’elles leur prêtent de l’argent ».

Il est certain que Toyota nage à contre-courant ici, car plusieurs marques ont déjà annoncé leurs décisions de ne plus développer de véhicules à moteur à essence. Même Lexus, la marque de luxe de Toyota, s’est engagée à cesser la vente de véhicules équipés d’un moteur à combustion d’ici à 2035.

Rien n’empêche un fabricant de revenir en arrière sur une de ses décisions, cependant, comme on a pu le voir avec General Motors et sa solution hybride rechargeable (voir notre nouvelle à ce sujet).

Toyota croit que les véhicules électriques ne peuvent pas être la seule solution pour atteindre la neutralité carbone. C’est une position controversée, mais la compagnie persiste et signe.

Ce qui est certain, c’est que tous les marchés n’en sont pas au même point et que l’électrification ne pourra se faire de façon uniforme et au même moment partout à travers la planète.