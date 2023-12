Il y a quelques jours, la dernière Chrysler 300C, peinte en Rouge velours, est sortie de la ligne de production à l’usine de Brampton, en Ontario. Ce moment symbolise la fin d'une époque pour la Chrysler 300, une série débutée en 1955 et qui a connu un renouveau en 2005.

Un héritage de luxe et de performance

La Chrysler 300 a toujours incarné le luxe américain allié à un design audacieux. Le modèle 300C, en particulier, a été un pilier de cette gamme, apportant des innovations significatives au fil des années. Sa version de 1957, avec son moteur HEMI de 392 pouces cubes et 375 chevaux, a marqué un tournant dans l'histoire de la performance automobile.

Le modèle 2023

Cette dernière édition de la Chrysler 300C rend hommage à ses prédécesseurs avec un moteur HEMI de 6,4 litres développant 485 chevaux. On retrouve en revanche une bonne dose de technologies modernes. Ce modèle est capable d'une accélération impressionnante, passant de zéro à 97 km/h en seulement 4,3 secondes.

En plus de sa performance impressionnante, la 300C 2023 se distingue par des caractéristiques de haute performance telles que des freins Brembo et une suspension à amortissement actif. Le design extérieur est embelli avec l’ajout d’écussons tricolores 300C et des accents de chrome noir, alors que l’intérieur reçoit du cuir Laguna noir.

La toute dernière Chrysler 300C assemblée à l'usine de Brampton, en Ontario Photo : Chrysler

Une production limitée

La production de cette édition spéciale a été limitée, avec seulement 2 000 unités disponibles aux États-Unis et 200 au Canada. Les réservations se sont remplies en seulement 12 heures après l'annonce de la voiture.

La fin d'une ère pour Chrysler qui prépare un avenir électrique

La fin de la production de la Chrysler 300C marque non seulement la conclusion d'un chapitre historique pour Chrysler mais aussi une transition vers un avenir plus durable. On sait que Stellantis, s'oriente désormais vers la production de véhicules électriques, et Chrysler a l'objectif de lancer son premier modèle électrique en 2025.