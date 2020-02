La valeur de tout objet de collection est attribuable à sa rareté et à la demande pour ce dernier. Dans le cas des voitures miniatures Hot Wheels, leur popularité est telle que des clubs existent à travers le monde et que de nombreuses communautés organisent des réunions qui servent à mettre en contact les collectionneurs.

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre, à la découverte de cet univers, que certaines pièces en particulier peuvent se vendre cher. Très cher en certaines circonstances.

Mais plus de 100 000 $ ?

Ce n’est pas la norme, on s’entend, mais de telles unités existent, comme Cette Camaro Hot Wheels datant de 1968. Elle est le premier exemplaire blanc en émail de Hong Kong. Il s’agit en fait d’un prototype (oui, la chose existe même dans le cas de miniatures). À l’époque, les designers les recouvraient d’un émail blanc afin de découvrir des imperfections. Une poignée de ces modèles ont été emballés par erreur et envoyé à des détaillants. Voilà pourquoi cet exemplaire est si rare et pourquoi sa valeur est si élevée aux yeux des collectionneurs.

Cette pièce a été découverte par Joel Magee et demeure à ce jour la seule Camaro Hong Kong blanche en émail qui est en circulation. Seulement 16 auraient vu le jour. Elle est le troisième plus rare modèle en existence à part le Beach Bomb et une certaine Oldsmobile 442.

Dans le cas du Beach Bomb, un microbus Volkswagen qui présente des particularités qui ne se sont pas retrouvées sur le modèle de production, son prix varie entre 125 000 et 150 000 $ sur le marché.

« Je collectionne les jouets depuis toujours et cette Camaro Hot Wheels est le Saint Graal des objets de collection. Je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de l’avoir trouvée pour l’ajouter à ma vaste collection. Cette voiture est tellement rare qu’il n’y a qu’un seul exemple connu qui soit celui-ci. Imaginez qu’une voiture qui se vendait à l’origine à 59 cents vaille aujourd’hui plus de 100 000 dollars », a pour sa part commenté l’heureux propriétaire qui possède parallèlement une des plus impressionnantes collections de jouets rares sur la planète.