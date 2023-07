L’année 2024 sera la dernière de la Chevrolet Camaro sous sa forme actuelle, c’est-à-dire équipée d’un moteur à combustion. On le rapportait en mars dernier, au moment où Chevrolet annonçait la chose et confirmait qu’une édition spéciale allait être proposée. Ce qu’on ne savait pas, c’est la teneur de ladite édition spéciale.

En fait, c’est un groupe d’options qui sera livrable sur différentes variantes de la Camaro. Les informations varient un tantinet sur le web, donc la prudence est de mise. Du côté américain, on mentionne qu’il sera livrable sur les versions LT à ZL1 alors que sur le site média canadien, on parle toujours, comme en mars dernier, des variantes SS, RS et ZL1. Chose certaine, ce sera accessible sur plus d’un modèle.

À voir aussi : Top 10 des meilleures Chevrolet Camaro de l’histoire

Chevrolet Camaro ZL1 édition spéciale 2024 Photo : Chevrolet

L’édition de collection finale va porter une couleur unique (noir) commémorant le nom de code Panther qui avait été utilisée en 1967, lors des débuts de la voiture. Les modèles vont profiter d’une finition métallique brillante, tandis que ce sera mat avec la livrée ZL1. Des bandes noires seront également ajoutées et des jantes noires seront proposées de série. Jusqu’à la version SS, il sera possible d’opter pour des jantes en alliage forgé poli. Le logo d’une panthère va se retrouver sur les flancs, ainsi que sur le volant, notamment.

D’autres améliorations incluent des ailerons avant sur toutes les déclinaisons. Les modèles autres que la ZL1 reçoivent le becquet arrière de cette version alors que la ZL1 hérite de l’aileron de la ZL1 profitant de l’ensemble 1LE. Chevrolet ajoute également deux affiches, l’un présentant les générations de Camaro, l’autre l’édition de collection.

La version la plus intéressante pour les collectionneurs sera la ZL1, car son tirage sera limité à 350 exemplaires. Ils seront dotés d’une plaque indiquant le numéro de série.

Les commandes pour toutes les Camaro 2024 seront ouvertes à partir du 15 juin. Les prix canadiens seront communiqués bientôt, assurément. La production de la Camaro doit se terminer en janvier 2024, ce qui est un peu plus tôt que d’habitude pour le cycle d’une année modèle. Ironiquement, une des grandes rivales du modèle, la Dodge Challenger, voit son parcours se terminer en décembre de cette année. Il ne restera donc que la Ford Mustang comme sportive américaine à propulsion sur le marché.

Notez que le nom Camaro ne sera pas disparaîtra pas, car une variante électrique suivra éventuellement. L’ADN du produit va changer, mais peut-être pas sa vocation.

À suivre.