GMC présente le Canyon AT4X AEV 2024

• GMC a présenté ce matin le Canyon AT4X AEV 2024.

Le GMC Canyon a été renouvelé l’an dernier et comme c’est souvent le cas avec ce type de véhicule, on a droit à l’ajout de variantes au cours des mois et des années suivantes.

Le nouveau GMC Canyon AT4X AEV 2024 Photo : GMC

Pour 2024, une nouvelle édition voit le jour, soit l’AT4X AEV. On connaissait déjà l’AT4X, mais voilà qu’on nous propose une mouture qui a fait un détour par le département du préparateur American Expedition Vehicles (AEV). Selon GMC, cette nouvelle proposition rehausse les capacités et la connectivité du Canyon à de nouveaux sommets grâce entre autres à l’introduction de la plateforme logicielle Ultifi.

« GMC donne à ses clients la possibilité de tracer leur propre voie dans le domaine du tout-terrain haut de gamme. Les éditions GMC Sierra AT4X AEV ont répondu aux attentes des clients en matière de tout-terrain et nous appliquons désormais la même formule à la nouvelle génération du Canyon. » - Duncan Aldred, vice-président mondial des marques Buick et GMC.

Siège de GMC Canyon AT4X AEV 2024 Photo : GMC

Le Canyon AT4X AEV 2024 profite d’un niveau d’équipement complet, en plus d’améliorations notables. Parmi celles-ci, mentionnons les éléments suivants :

La présence de Pneus Goodyear Wrangler Territory MT de 35 pouces avec un support AEV supplémentaire pour la roue de secours dans la caisse.

Un bouclier avant redessiné et des élargisseurs d’ailes pour accueillir des voies plus larges.

Une garde au sol surélevée de 12,2 pouces, la plus importante de la catégorie.

Un véhicule rehaussé de 4,5 pouces à l’usine, ce qui est 1,5 pouce de plus que le Canyon AT4X, déjà plus haut que la version régulière.

Des pare-chocs en acier estampé AEV avec des crochets d’arrimage ultras robustes, avec possibilité d’installer un treuil à l’avant.

Cinq plaques de protection en acier pour protéger les composants exposés sous le véhicule.

Trois interrupteurs de commandes auxiliaires qui permettent l’intégration d’accessoires tout-terrain.

Des jantes exclusives AEV (Beadlocks), ainsi que des logos AEV à l’extérieur et à l’intérieur.

Du côté d’AEV, on avait ceci à déclarer concernant ce Canyon :

« Le GMC Canyon AT4X est une plateforme formidable en matière de performances et de capacités sur route et hors route. Nous avons adopté notre approche pour aider à élever les capacités tout-terrain inhérentes au Canyon AT4X à un niveau supérieur. Cette camionnette répond aux attentes de tous les passionnés d’aventure qui recherchent le luxe, la technologie et les capacités d’une plateforme de taille intermédiaire », a déclaré Dave Harriton, le chef de la direction et fondateur d’AEV. »

Roue de GMC Canyon AT4X AEV 2024 Photo : GMC

Les changements aux véhicules vont évidemment lui permettre d’être encore plus apte à franchir toutes sortes d’obstacles en conduite tout-terrain. Cette édition AT4X AEV 2024 propose maintenant un angle d’attaque de 38,2 degrés, ainsi qu’un angle de départ de 26,0 degrés. Celle du franchissement est de 26,9 degrés.

De nouvelles technologies ?

Les améliorations ne s’arrêtent pas là. Pour 2024, le mode de conduite Baja du Canyon, uniquement offert avec les versions AT4X et AT4X AEV, propose désormais une fonction de contrôle de lancement qui permet un départ canon à partir d’un point d’arrêt.

Aussi, tous les GMC Canyon 2024 pourront se voir ajouter de nouvelles fonctionnalités et profiter de mises à jour logicielles grâce à l’introduction de la plateforme Ultifi de GM. Cette dernière permet de fournir des fonctions et des services aux clients par voie hertzienne, ce qui signifie que l’on pourra améliorer quantité de fonctionnalités et caractéristiques du véhicule à distance, à l’avenir.

Le GMC Canyon AT4X AEV 2024 pourra être commandé un peu plus tard cette année. Votre concessionnaire pourra vous fournir plus d’informations précises à ce sujet.