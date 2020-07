Il y a quelques semaines, vous avez été très nombreux à réagir à notre nouvelle concernant la Chevrolet Corvette qui a été abîmée chez un concessionnaire de la Floride après avoir été soulevée sur le cric hydraulique de l’atelier de réparation.

Une gaffe qui a sérieusement compromis l’intégrité de la voiture de Jake Anthony qui avait surtout été furieux parce que le dépositaire en question avait décidé de publier une photo de l’incident sans son accord.

Et bien quelque six semaines après l’événement, voilà que la voiture en question vient d’apparaître sur le site d’encan en ligne Copart, spécialisé dans la vente de modèles accidentés, soit pour la réparation ou pour la vente de pièces. On se souviendra que le propriétaire n’était pas trop intéressé par une voiture (de base) de remplacement en guise de compensation ; il souhaitait plutôt attendre pour faire l’acquisition d’une éventuelle version Z06.

Photo : Copart Chevrolet Corvette 2020 accidentée, profil

En est-il arrivé à une entente avec GM ? L’histoire ne le dit pas, mais il a de toute évidence décidé de se départir de sa monture plutôt que de la faire réparer.

Quant à la Corvette, elle peut évidemment être sauvée, car moteur et transmission sont toujours fonctionnels et les dommages ne semblent pas catastrophiques.

Le prix anticipé pour la vente est de 58 000 $. Le modèle original avait été vendu quelque 65 000 $. Considérant la rareté de la nouvelle génération de la Corvette en raison d’une disponibilité limitée causée par la pandémie et la grève qui avait retardé la production tout juste avant, le bolide trouvera certainement un acheteur qui lui redonnera son allure d’il y a… deux mois.

Photo : Copart Chevrolet Corvette 2020 accidentée, trois quarts avant

Photo : Copart Chevrolet Corvette 2020 accidentée, trois quarts arrière

Photo : Copart Chevrolet Corvette 2020 accidentée, trois quarts arrière, autre côté

Photo : Copart Chevrolet Corvette 2020 accidentée, arrière