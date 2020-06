Une Chevrolet Corvette C8 2020 accidentée pourrait tout de même valoir plus qu’une neuve. Comment est-ce possible?

Normalement, lorsqu’une voiture est accidentée, sa valeur en prend un sérieux coup. Pourtant, cette Chevrolet Corvette 2020, qui a mangé un sérieux coup, vaudrait plus qu’une édition flambant neuve et immaculée.

Pourquoi ? La raison nous renvoie à sa date de production.

Voir aussi : Sa Chevrolet Corvette C8 détruite par le concessionnaire

La voiture accidentée est présentement offerte sur le site de ventes aux enchères Copart qui se spécialise dans la revente de modèles endommagés. Son prix de vente estimé est de 107 699 $, soit 48 000 $ supérieur à celui d’une édition neuve.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Copart.com Chevrolet Corvette C8 2020 accidentée, côté conducteur

L’histoire, c’est que cette Corvette a été fabriquée en janvier 2020, ce qui signifie qu’elle est l’une des premières de cette nouvelle génération (C8) à moteur central. Sa date de construction est déroutante, car Chevrolet a elle-même annoncé que la production a commencé le 3 février. Vraisemblablement, le modèle en question a été fabriqué afin d’agir comme voiture d’essai auprès des concessionnaires avant que la compagnie ne commence à assembler les modèles commandés par les clients.

Ce qui est certain, c’est que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour ce dernier. Une des personnes qui en a pris le volant a sérieusement réorganisé la partie avant en faisant connaissance avec un obstacle majeur, possiblement un poteau ou un arbre. Les coussins gonflables se sont déclenchés, le côté passager est défoncé et l’aile arrière est cassée. D’autres dommages sont possibles, mais on ne peut le voir à travers les photos publiées.

Photo : Copart.com Chevrolet Corvette C8 2020 accidentée, trois quarts arrière

La bonne nouvelle, c’est que puisque le moteur est en position centrale arrière, il n’aurait pas été endommagé. Conséquemment, le coût de réparation sera moindre, quoiqu’assurément important.

Ce qui reste à savoir, c’est si le modèle va se vendre aussi cher que prévu lorsque son temps viendra à l’enchère.

S’il est certain que le nombre d’unités 2020 risque d’être moindre en raison des problèmes de production (grève et coronavirus) vécus cette année, la compagnie prévoit quand même produire 20 000 unités avant de lancer l’assemblage des éditions 2021.

Est-ce que ce modèle fabriqué avant le début de la production actuelle vaudra autant auprès des collectionneurs une fois l’argent investi pour l’acheter et le réparer ? Il s’agit d’un pari risqué et seul le temps nous dira s’il sera payant.

Photo : Copart.com Chevrolet Corvette C8 2020 accidentée, côté opposé