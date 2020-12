La prochaine Chevrolet Corvette, dont la conception sera à moteur central, est le secret le moins bien gardé de l’industrie. Depuis plusieurs mois déjà, des prototypes sont photographiés à l’essai un peu partout. Malgré tout, GM ne confirmait rien quant à l’arrivée ou l’existence du modèle.

C’est maintenant chose du passé. Chevrolet a annoncé que le modèle allait être présenté lors d’un événement prévu le 18 juillet prochain. Et le dévoilement de cette date a été fait de façon originale, soit en l’inscrivant sur une version d’essai drapée de son habit de camouflage. Et pour s’assurer qu’elle soit bien vue, Chevrolet l’a lancé à l’assaut des rues de New York.

Pour l’instant, on ne sait trop où aura lieu l’événement du 18 juillet. On ignore aussi les raisons derrière le retard de la présentation du modèle. Selon le site Hagerty, qui cite des sources très bien renseignées, les ingénieurs auraient toujours des problèmes avec certains éléments électriques du véhicule. La plateforme qui reçoit la nouvelle Corvette est prévue pour recevoir de futurs produits électriques et elle causerait quelques soucis aux concepteurs.

Un autre problème, plus sérieux, serait responsable du délai. Toujours selon Hagerty, les variantes les plus performantes du modèle seraient… trop performantes. Les ingénieurs ont en fait installé un V8 biturbo au coeur du modèle, un moteur qui développait entre 900 et 1000 chevaux au service du prototype. Sa brutalité aurait réussi à faire tordre certaines structures d’aluminium et aurait même fracassé la surface de verre qui sert de vitrine esthétique à la mécanique.

Réduire la puissance ne serait pas une option, donc on travaillerait à renforcer le tout.

Enfin, d’autres petits détails seraient source de discorde entre les ingénieurs et les essayeurs, mais on les devine moins importants.

Ce qui nous semble une évidence, c’est que si la compagnie a annoncé une date officielle pour le dévoilement du produit, elle doit avoir confiance que les problèmes rencontrés lors de la conception seront réglés à temps.

La Corvette de 8e génération est attendue vers la fin de l’année 2019 comme modèle 2020.