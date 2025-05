Chevrolet dévoile une Corvette 2026 à l’habitacle redessiné

Chevrolet a dévoilé l’intérieur profondément remanié de sa Corvette 2026, introduisant un espace entièrement repensé et axé sur le conducteur. Il sera intégré dans l’ensemble de la gamme, incluant les modèles Stingray, E-Ray, Z06 et ZR1.

Chevrolet Corvette 2026, volant, écrans | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette 2026 – quoi de neuf à l’intérieur ?

Au centre de cette transformation se trouve une nouvelle configuration numérique à trois écrans, comprenant une surface centrale tactile de 12,7 pouces, un écran d’informations pour le conducteur élargi à 14 pouces et un tout nouvel écran tactile auxiliaire de 6,6 pouces situé à gauche du volant. Cette disposition vise à placer les informations cruciales de conduite et de performance directement devant les yeux du conducteur.

De plus, l’ergonomie de l’habitacle a été optimisée. La console centrale a été reconfigurée pour une meilleure accessibilité des commandes. Le sélecteur de modes de conduite a été déplacé, et une zone de recharge sans fil pour téléphone est désormais intégrée. Le bouton de volume a été grossi et il est maintenant éclairé. Les commandes de climatisation ont été repositionnées, permettant d’ajouter une poignée de maintien du côté passager.

Chevrolet Corvette 2026, intérieur | Photo : Chevrolet

Technologie dans la Chevrolet Corvette 2026

La Corvette 2026 intègre nativement les services intégrés de Google, qui offrent un contrôle vocal étendu et l’accès à diverses applications. La compatibilité sans fil avec les applications Apple CarPlay et Android Auto est également présente.

L’application Performance, étendue à toute la gamme, propose désormais des chronomètres d’accélération personnalisables, une jauge de force G améliorée, et des indicateurs détaillés de la pression et de la température des pneus. L’enregistreur de données de performance (PDR) a été amélioré avec une nouvelle interface et des capacités d’analyse en temps réel.

Plus d’options de personnalisation

La Corvette 2026 propose un intérieur asymétrique inédit combinant les coloris Jet Black et Adrenaline Red, une première pour le modèle. Quatre nouvelles harmonies de couleurs intérieures sont également proposées, offrant de nouvelles possibilités pour personnaliser l’habitacle. Des options comme un capot de tableau de bord en fibre de carbone et une finition Ultimate Suede enrichissent l’offre.

Parmi les autres améliorations notables, citons l’ajout d’un nouveau mode PTM Pro avec toutes les variantes. Ce mode désactive le contrôle électronique de la stabilité et l’antipatinage tout en maintenant le système ABS actif (ainsi que certains contrôles particuliers à l’essieu avant de la version E-Ray). Cela minimise l’intervention des systèmes du véhicule pour les conducteurs recherchant un contrôle maximal.

On note également un nouveau système de freinage plus performant pour la variante ZR1 équipée du groupe ZTK, un toit électro chromatique optionnel permettant d’ajuster la teinte du panneau de toit targa, et le repositionnement du bouton Charge+ sur le volant pour une meilleure accessibilité avec la version E-Ray.

De nouvelles options esthétiques extérieures sont également proposées.

Chevrolet Corvette 2026, intérieur vu de haut | Photo : Chevrolet