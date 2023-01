Un étudiant imagine la future Corvette électrique

• Un étudiant imagine le design de la future Corvette électrique dans le cadre de son projet d’étude en art.

• Le modèle est inspiré de la septième génération du modèle, celle qui a précédé l’actuelle mouture à moteur central.

• La Chevrolet Corvette va devenir hybride d’abord, puis électrique par la suite.

On sait que la Corvette électrique va atterrir sur nos routes au cours des prochaines années. Une variante hybride va même la précéder. Dans son cas, on peut imaginer qu’elle sera très semblable à celle présentement commercialisée, la C8.

Pour ce qui est de la variante électrique, on ne sait pas trop quelle allure lui sera réservée. Un étudiant en design a décidé d’imaginer à quoi pourrait ressembler la Corvette électrique. Xusheng Zhao est passionné par le modèle, notamment la dernière génération ayant profité d’une configuration à moteur à avant, la C7. Ainsi, son design s’inspire de cette proposition.

Durant une soirée d’avant-première de graduation au ArtCenter de Pasadena, en Californie, le principal intéressé avait ceci à dire concernant son étude :

« Peut-être est-ce que le groupe motopropulseur arrière central de la Corvette C8 est plus adapté aux circuits ? Mais j’aime la C7 à moteur avant, ainsi que son allure, ses proportions et le potentiel d’un grand coffre à l’avant. Cela m’a inspiré pour le design. »

La création de son modèle et de son esquisse a été réalisée dans le cadre de son projet de fin d’études.

Concernant le design, il a précisé que le moteur électrique pourrait loger sous le capot, mais si bas que ça laisserait beaucoup d’espace pour un coffre, au-dessus de ce dernier. Il a décrit la voiture comme une GT électrique, tout simplement.

« Si vous êtes en Californie et que vous voulez vous rendre à Big Bear pour faire de la planche, vous pouvez simplement la mettre dans la voiture et partir. Vous conduisez une voiture qui est à la fois très belle à l’extérieur et très pratique. Elle est tellement pratique qu’on peut tout faire avec elle. »

Il faut avouer que son design a quelque chose d’accrocheur.

En ce qui vous concerne, comment voyez-vous le design de la future Corvette électrique ?

Photo : Xusheng Zhao via AutoWeek Idée de design pour la Corvette électrique