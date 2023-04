Le Chevrolet Corvette SUV ne sera pas électrique au départ

• Chevrolet présentera son premier VUS Corvette dans le courant de l'année, selon certaines informations.

• Cependant, contrairement aux spéculations antérieures, le modèle ne sera pas électrique dans un premier temps.

• Le VUS Corvette à moteur thermique devrait être lancé commercialement en 2024, en tant que modèle 2025.

• La variante électrique suivrait plus tard.

Ce n’est pas officiellement confirmé, mais Chevrolet serait toujours actif avec son projet de développer le nom Corvette en tant que sous-marque, notamment avec l'introduction d'un VUS Corvette. Mais les rumeurs selon lesquelles les premiers VUS Corvette et berline Corvette à quatre portes seraient entièrement électriques semblent avoir été prématurées.

Selon Car and Driver, le premier Corvette SUV sera équipé d'un moteur à combustion interne. Le modèle sera conçu non pas sur la plateforme Ultium du constructeur, destiné aux modèles électriques, mais plutôt sur la même plateforme Alpha à propulsion arrière qui équipe les modèles de performance CT4 et CT5 Blackwing de Cadillac, ainsi que la Camaro de Chevrolet.

Les spéculations font également état de quatre groupes motopropulseurs distincts pour ce modèle. Le moteur de base serait un 4 cylindres turbo (300 chevaux). Viendraient ensuite un V6 biturbo (300 chevaux également), un V8 de 6,2 litres (400 chevaux) et enfin ce même V8 mais suralimenté (682 chevaux).

Car and Driver avance même un prix de départ du modèle de base du Corvette SUV à 4 cylindres : 60 000 dollars américains, soit un peu moins de 79 000 dollars canadiens.

Le logo Corvette Photo : V.Aubé

Le magazine prédit également qu'une première présentation du Corvette SUV aura lieu avant la fin de cette année. Si c'est le cas, le calendrier logique voudrait que le premier VUS Corvette soit un modèle 2025, qui arriverait chez les concessionnaires vers la fin de l'année 2024.

Le VUS Corvette électrique et la berline Corvette à quatre portes suivraient dans son sillage, arrivant pour se battre avec des modèles comme l'Audi e-tron GT et la Porsche Taycan. Pour ces modèles, on peut s'attendre à une architecture de 800 volts et à une capacité de charge de 350 kW.