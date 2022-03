Hier, on vous rapportait l’histoire incroyable de ce jeune de 16 ans qui a survécu au fait que sa camionnette a été soufflée lors d’une tornade alors qu’il était sur la route, et qu’après avoir été brassé comme une toupie, il ait pu repartir une fois le modèle retourné sur ses roues.

La vidéo de l’incident a fait le tour de la planète. Dans notre billet d’hier, on vous mentionnait à quel point cela représentait une publicité inouïe pour le véhicule et son constructeur.

Le pick-up en question était un Chevrolet Silverado 2004.

Et bien, on apprend aujourd’hui même que Chevrolet va faire équipe avec une concession de Ford Worth, au Texas, pour offrir un Silverado 1500 LT 2022, également peint en rouge, à la victime. De toute évidence, le récit du jeune homme, partagé plus tôt cette semaine, s’est rendu aux bonnes oreilles. L’adolescent avait acheté le modèle de son père et devait maintenant trouver un moyen de le faire réparer ou de le remplacer.

Ça va apparemment se régler très rapidement, soit demain. De plus, Chevrolet y va également d’un don de 50 000 $ au fond d’urgence de la Croix-Rouge américaine pour aider à la reconstruction des régions du Texas qui ont été dévastées par la tempête.

C’est le genre d’histoire qu’il est impossible d’inventer. Nous tenterons de mettre cette nouvelle à jour ce week-end avec une photo du jeune homme et de son nouveau Silverado.

