Chevrolet annule ses plans pour la prochaine Camaro Z/28

Il y a quelques jours, on vous faisait part d’une rumeur voulant que la Chevrolet Camaro ne soit pas reconduite après l’année 2023, la dernière prévue pour le modèle de l’actuelle génération.

Hier, une autre tuile ; de nouvelles informations rapportent que le projet devant donner naissance à une variante Z/28 a été abandonné. Et la Z/28, c’est une version mythique de la Camaro. Vers la fin de la production du modèle de la dernière génération, Chevrolet avait présenté une telle mouture. Le site Muscle Cars and Trucks semble cette fois catégorique ; la compagnie ne répétera pas l’expérience avec le produit actuel.

Si elle avait vu le jour, il était prévu que cette livrée aurait profité d’un moteur V8 de 6,6 litres à aspiration naturelle. On aurait parlé d’une version LT3.

Ce qui aurait tué ce projet dans les faits, c’est que le plan de restructuration de GM ne laissait pas de place au développement d’un modèle à faible volume comme la Z/28. Les sous prévus pour cette dernière auraient été déplacés vers des programmes d’électrification et de conduite automatisée. Ce geste aurait été posé en novembre dernier.

Les amateurs du modèle ne sont toutefois pas en reste. L’esprit de la Z/28 demeure avec une proposition comme la ZL1 1LE. Cette dernière est plus légère, dotée d’une suspension aux réglages plus sportifs et se veut plus aérodynamique.

Il ne lui manque que le nom mythique. Et malheureusement, on pourrait bien ne jamais le revoir.