Il n’y a pas que Toyota qui dévoile des informations sur une camionnette à venir (la Tundra) ; Chevrolet fait de même avec la version électrique très attendue de son modèle Silverado.

Et ce qu’on apprend aujourd’hui est intéressant, soit que le véhicule va profiter d’une approche à quatre roues directionnelles. Ce n’est pas une technologie révolutionnaire ni unique chez General Motors (GM), mais elle n’en demeure pas moins accrocheuse.

La compagnie parle du système de façon très vague et générale, mais une vidéo nous permet de le voir en action. Parmi les avantages vantés, citons la stabilité à haute vitesse, ainsi que des manœuvres plus faciles à basse vitesse, là où l’espace est plus compté.

Concrètement, le système braquera probablement les roues avant en sens inverse à basse vitesse pour offrir un meilleur rayon de braquage. Puis, à haute vitesse, les roues arrière tourneront légèrement avec les roues avant pour la stabilité. Il ne serait pas surprenant que la technologie dont profitera le Silverado soit la même que celle du GMC Hummer EV. Rappelons que ce dernier va proposer la marche du crabe, soit un mode qui va lui permettre de se déplacer de façon diagonale.

Et lorsqu’on mentionne que le système n’est pas nouveau, c’est qu’il faut se souvenir de la technologie Quadrasteer du début des années 2000. À l’époque, cette façon de faire n’était pas très populaire et elle ajoutait un poids important au véhicule. Au mieux, seulement 2,1 % des modèles vendus en étaient équipés.

Une approche plus efficace aujourd’hui pourrait connaître plus de succès.

Quant au moment où la version électrique du Chevrolet Silverado est attendue, les rumeurs parlent d’une présentation au cours des prochains mois. Du reste, le véhicule profitera des technologies que nous allons voir avec le GMC Hummer EV et le Cadillac Lyric, nommément les batteries Ultium.

Nous aurons assurément d’autres détails à vous partager sur ce produit avant son

dévoilement.