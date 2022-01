Chevrolet a présenté aujourd'hui le très attendu pickup Silverado EV dans le cadre des festivités du CES 2022. Le camion sans moteur à combustion sera disponible en deux saveurs distinctes, la WT (Work Truck) qui est conçue principalement pour les flottes et les environnements de travail, et la version RST destinée aux consommateurs.

Les premiers modèles à être lancés seront un modèle WT au printemps 2023, suivi à l'automne par une RST First Edition ; les deux seront des millésimes 2024.

Chevrolet a annoncé plusieurs détails dans le cadre de sa présentation, notamment sur cette RST First Edition. Il offrira une autonomie de 640 km et une capacité de remorquage allant jusqu'à 10 000 lb. En mode de puissance maximale WOW (Wide Open Watts), il produit également jusqu'à 660 chevaux et 780 lb-pi de couple. Lorsque le hayon est fermé, la boîte de chargement peut accueillir des objets d'une longueur maximale de 1,5 m (5'11"). La capacité de charge est quant à elle de 1 300 lb.

Le camion est également équipé d'une suspension pneumatique adaptative, qui permet de le relever ou de l'abaisser de 50 mm. Parmi les autres caractéristiques notables, citons les quatre roues directionnelles, bien que l'on ne sache pas si elles seront incluses de série ou offertes en option, ainsi qu'un hayon à usage très flexible, disponible en option. Le système de conduite semi-autonome Super Cruise, utilisable même en situation de remorquage, sera disponible pour ceux qui le souhaitent.

À l'intérieur, sous le toit en verre inclus avec la livrée First Edition, se trouve un écran d'infodivertissement de 17 pouces et un écran d’information de 11 pouces.

Chevrolet Canada a fixé un prix de départ de 119 948 $ pour la RST First Edition.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado EV WT

La version de base du Silverado EV WT (prix non encore confirmé pour le Canada) offrira par défaut une autonomie plus courte, bien que Chevrolet ne précise pas encore ce qu'elle sera. Il sera toutefois possible d'obtenir la configuration offrant 640 km d'autonomie en option. La puissance est indiquée pour cette version à 510 chevaux et 615 lb-pi de couple, avec une capacité de remorquage de 8 000 lb et une capacité de charge fixée à 1 200 lb. À l'intérieur, les écrans se réduisent également, à 11 pouces pour l'écran multimédia et à 8 pouces pour l'écran de données.

En ce qui concerne la capacité de remorquage, Chevrolet indique qu'une version WT offrant le maximum de 20 000 lb sera également commercialisée un peu plus tard, vraisemblablement pour l’année-modèle 2025.

Pour les consommateurs qui souhaitent des versions régulières du Silverado EV RST à un prix plus abordable, la patience est de mise. Ces versions arriveront plus tard pour l’année-modèle 2025. Il s'écoulera donc plusieurs mois entre les débuts de la First Edition et l’arrivée des autres.

Au cours de la présentation d'aujourd'hui, la patronne de GM, Mary Barra, a également fait allusion à la possibilité qu'une édition Trail Boss du Silverado EV rejoigne la gamme à terme.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado EV RST, avant

Chevrolet prend les réservations pour le Silverado EV à partir d'aujourd'hui, avec un dépôt de 100 $ requis pour le faire.

Quelques détails

Voici quelques-uns des autres détails que Chevrolet a révélés aujourd'hui au sujet de son nouveau pickup entièrement électrique :

- La cabine double (Crew Cab) est la seule configuration disponible pour le Silverado EV.

- La longueur totale du Silverado EV est de 233 pouces, soit un peu plus que celle du Silverado Crew Cab 2022 (231,7 pouces) ; la hauteur est plus ou moins la même pour les deux modèles.

- Chargement rapide en courant continu de série (jusqu'à 350 kW) sur les modèles WT et RST.

- Jusqu'à 10,2 kW de puissance hors-bord sur les modèles WT et RST avec équipement en option.

- Le hayon Multi-Flex Midgate accroît la capacité de chargement du camion tout en permettant d'accueillir un passager à l'arrière.

- Contrairement au F-150 Lightning de Ford, le Silverado EV n'est pas un camion à moteur à combustion interne adapté, mais un VÉ conçu comme tel dès le départ, sur la plateforme Ultium de GM.

- Les modèles RST et WT sont également dotés d'un mode remorquage/traction, d'un dispositif d'attelage de remorque, d'un contrôleur de frein de remorque intégré et d'un système de guidage de l'attelage. Le RST comprend également le système de remorquage avancé de Chevrolet.

- Le camion peut recharger un autre véhicule électrique à l'aide du cordon de charge livrable.

- L’eTrunk - un compartiment verrouillable et étanche à l'avant du véhicule - permet de loger une grande valise rigide et un certain nombre d'accessoires.

- Le Silverado EV sera assemblé à l'usine ZERO de GM dans le Michigan.