• Le Chevrolet Silverado HD 2025 reçoit de nouvelles modifications, ainsi qu'une nouvelle édition Trail Boss.

L’été dernier, Chevrolet nous conviait à Oshawa, en Ontario, pour aller visiter l’usine où elle construit entre autres la version HD de la camionnette Chevrolet Silverado, en plus de découvrir les changements apportés à la gamme pour 2024.

On parlait en fait d’un rafraîchissement de mi-parcours, la génération actuelle ayant fait ses débuts pour le millésime 2020.

Cependant, dans cette catégorie où la lutte est très intense avec Ford et Ram, il ne faut pas lever le pied. Ajoutez à cela le fait que Ford a apporté quantité de modifications importantes à son modèle Super Duty l’été dernier.

Bref, on n’a pas pris le temps de chômer chez Chevrolet, et l’on nous propose déjà des améliorations avec la version 2025.

La nouvelle édition Trail Boss du Chevrolet Silverado HD 2025 Photo : Chevrolet

Deux choses sont à retenir. D’abord, les changements généraux apportés à travers la famille. Ensuite, l’arrivée d’une nouvelle variante qui porte un nom que l’on connaît bien.

En ce qui concerne les améliorations à la famille, Chevrolet rend disponible l’assistance au stationnement avant et arrière avec les variantes WT, Custom et LT. Elle fait de ce dispositif une caractéristique de série de la version ZR2.

Avec la variante High Country, le régulateur de vitesse adaptatif est maintenant d’office.

De son côté, la déclinaison Custom propose en option un ensemble d’apparences qui met l’accent sur le noir. Enfin, avec la livrée Midnight Edition, on retrouve de nouvelles jantes de 20 pouces.

Chevrolet Silverado HD 2025, édition Trail Boss Photo : Chevrolet

Un modèle Trail Boss

Mais la grande nouveauté, c’est l’arrivée dans la gamme d’une nouvelle offre. Avec les autres camionnettes de la gamme (Colorado et Silverado 1500), l’approche Trail Boss se veut la solution hors route la plus abordable. On reprend la philosophie ici alors qu’elle est proposée avec des modèles se situant davantage au début de la hiérarchie qu’au sommet de celle-ci.

Ainsi, avec le Silverado HD 2025, ce sont les déclinaisons LT et LTZ qui pourront en profiter. Avec l’ensemble Trail Boss, ces variantes se verront équipées des amortisseurs et de la suspension Z71, de crochets de remorquage rouges, de jantes noires uniques de 20 pouces ceinturées de pneus tout-terrain, de logos Trail Boss, ainsi que de pare-chocs, accents et logos noirs.

Le moteur V8 de 6,6 litres (401 chevaux et 464 livres-pieds de couple) sera de série, mais la mécanique Diesel turbo, un autre V8 de 6,6 litres (407 chevaux et 975 lb-pi de couple), sera offerte en option. Une boîte automatique Allison à dix rapports fait équipe avec ces derniers.

Tous les Silverado HD 2025, y compris la nouvelle version Trail Boss, seront livrables au Canada à compter de l’été prochain. Les prix seront annoncés au moment où la production se mettra en branle.