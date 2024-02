• Auto123 met à l’essai le Chevrolet Silverado 2500 HD 2024.

Les camionnettes HD ont quelque chose de particulier. Un simple regard nous fait comprendre qu’elles possèdent une force indéniable. Elles donnent l’impression de pouvoir faire à peu près n’importe quoi. Ces pick-up « Heavy Duty » sont devenus tellement gros qu’on pourrait les garer nez à nez avec un tracteur de classe huit datant de 1965 et qu’elles se retrouveraient probablement à égalité. D’ailleurs, ce Chevrolet Silverado 2500 HD 2024 et son V8 Diesel pourraient probablement en faire autant.

Mais qu’en est-il des extra, celles que l’on retrouve à l’intérieur de versions huppées comme l’édition High Country ?

Chevrolet Silverado 2500 HD 2024, avant Photo : D.Heyman

Design du Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 2024

Sur la route, la calandre annonce sans équivoque ce pick-up HD, et ce, à des kilomètres à la ronde. C’est lourd, visuellement. Ce n’est pas tant la calandre qui peut choquer, mais les optiques de phares de chaque côté. Ils mesurent chacun environ deux pieds de haut et, avec leurs poches noires sous les phares HID, ils ressemblent presque à un crâne, sinon à des yeux avec des poches dessous.

On comprend le raisonnement des designers. Cette camionnette est distinctive, c’est certain. Cependant, ça ne veut pas dire que tout le monde va aimer. Au moins, les autres versions ont de vrais phares à la place des accents noirs, ce qui est plus esthétique.

Profil de Chevrolet Silverado 2500 HD 2024 Photo : D.Heyman

Pour le reste, la version High Country propose des accents chromés supplémentaires aux portes et aux jantes de 20 pouces (des jantes de 22 pouces sont également livrables), des plaques de protection sous la carrosserie et des coques de rétroviseurs, ainsi que des écussons sur les ailes et le hayon.

Le capot atteint le sommet des phares. Et même si la caisse de mon modèle d’essai n’est pas parmi les plus longues que Chevrolet propose avec la cabine double, elle ferait rougir une limousine. Ensuite, cet engin s’impose sur le bitume (ou le chantier) comme un rhinocéros dans le Sahara. En d’autres termes : on ne peut pas l’arrêter.

L'intérieur du Chevrolet Silverado 2500 HD 2024 Photo : D.Heyman

Intérieur et technologie

À quelques exceptions près, l’intérieur de la version High Country est digne d’une limousine, justement. Avec son cuir noir et beige, ses boiseries à pores ouverts, ses jauges à affichage numérique et son écran multimédia ultra-large, ce véhicule a une ou deux choses à apprendre à bien des limousines. Il est vrai que certains interrupteurs et appliques en plastique évoquent la réserve de pièces de GM et la vitre du bouton de climatisation est trop brillante, mais dans l’ensemble, c’est plutôt agréable, même si c’est un peu plus tranché et vieux jeu que, disons, dans un Ram HD.

L’espace à l’avant et à l’arrière est abondant et la position assise est élevée comme on s’y attend. Les sièges arrière se relèvent pour offrir un espace de rangement supplémentaire, mais malheureusement, ils ne se replient pas, comme c’est le cas dans le Ford F-150, ce qui réduit légèrement le volume pour les objets imposants. L’espace à l’arrière est supérieur à celui de la deuxième rangée d’un Suburban, et les occupants de la banquette arrière disposent de leurs propres sièges chauffants.

Le bac de rangement central à l’avant est profond et peut facilement accueillir des tablettes. On retrouve également un coffre à gants à deux niveaux. Le niveau supérieur est si peu profond que vous ne pourrez pas y mettre plus qu’une paire de lunettes de soleil et un tournevis.

Écran de données du Chevrolet Silverado 2500 HD 2024 Photo : D.Heyman

Sur le plan technique, le tableau de bord à affichage numérique vous indique la vitesse, le niveau d’huile, la température et ainsi de suite, mais il peut également être configuré pour afficher les détails concernant votre remorque, par exemple. L’écran central principal mesure 13,4 pouces et intègre Google ainsi que les applications Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil). C’est également là que se trouve la caméra de recul, essentielle pour un véhicule de cette taille, même avec les rétroviseurs géants dont il est équipé. Elle offre plusieurs angles, dont un à 360 degrés en plongée et au-dessus de chaque roue.

Remorquage et transport

Notre modèle High Country propose une capacité de remorquage maximale de 8392 kg (18 500 lb), ce qui est à peu près le maximum que tout modèle 2500 peut tirer. Cela signifie que les motoneiges, les roulottes et même les véhicules de travail lourds ne devraient pas poser de problème. Il y a aussi un outil de guidage de l’attelage afin de faciliter l’alignement d’une remorque. En revanche, rien ne vaut le système Pro Trailer Backup Assist de Ford, un outil qui s’est avéré être une bénédiction pour les nouveaux conducteurs, comme pour les plus expérimentés.

Ce que Chevrolet a de plus que Ford, c’est le hayon Multi-Flex (option). Ce dernier sert à la fois de rallonge de caisse et de marchepied, ce qui est crucial pour un pick-up aussi haut que celui-ci. Il y a aussi la fonction Corner Step qui offre des découpes dans le pare-chocs suffisamment grandes pour y placer une botte de travail. On profite aussi de marches supplémentaires à l’avant de la boîte. Cependant, contrairement au Ford, la caméra de recul n’est plus utilisable si vous transportez des objets plus longs avec le hayon ouvert. À l’heure actuelle, Ford est le seul constructeur à proposer une solution à ce problème.

Design extérieur du Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 2024 Photo : D.Heyman

Conduite du Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 2024

Tout ce couple (975 lb-pi, en plus des 470 chevaux du V8 Duramax turbodiesel de 6,6 litres) qui permet de remorquer des charges substantielles donne aussi l’impression que le véhicule est un véritable train de marchandises lorsqu’il est à vide. On ne manque jamais de puissance et il est toujours facile de dépasser ou joindre à la circulation sur l’autoroute, voire grimper une pente de 30 degrés.

La transmission est une boîte automatique à dix rapports, qui devient pratiquement la norme avec toutes les camionnettes ; les rapports rapprochés sont agréables, même avec tout le couple ici. En revanche, si vous optez pour le modèle à essence, vous aurez droit à une boîte automatique à six rapports.

La suspension avant est composée de bras de torsion et est bien réglée pour travailler avec tout le poids du moteur, tandis que l’arrière est un ensemble de ressorts à lames multiétagés, ce que l’on veut pour un véhicule qui peut supporter un tel poids. Le débattement est plus important à vide, mais c’est le prix à payer dans cet univers.

Le Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 2024, roue Photo : D.Heyman

Le plus impressionnant, en ce qui concerne le châssis, est la direction à recirculation de billes. Elle est assistée, bien sûr, mais elle offre un ressenti très naturel tout en proposant une bonne rigidité. Elle demande un peu plus de travail lors des manœuvres à basse vitesse, mais je n’y vois pas d’inconvénient si cela permet un meilleur contrôle lors du remorquage ou du transport de marchandises.

Chevrolet Silverado 2500 HD 2024, écusson High Country Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur le Chevrolet 2500 HD High Country 2024

La version High Country n’est-elle livrable qu’en configuration courte à cabine double et avec des roues arrière simples ?

Oui et non. Aucun modèle 2500 n’est disponible avec des roues doubles à l’arrière et la cabine double est votre seul choix, mais vous pouvez opter pour une caisse plus longue de 8,2 pieds.

Combien de types d’attelages sont possibles ?

Une boule d’attelage est proposée de série, mais vous pouvez opter pour un col de cygne ainsi que pour un ensemble de préparation pour caravane à sellette.

L'avant du Chevrolet Silverado 2500 HD 2024 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Certes, l’intérieur est un peu en retrait par rapport à la concurrence et cette calandre n’est pas pour tout le monde. Mais le Silverado 2500 HD nous convainc qu’il est inarrêtable, la raison pour laquelle ces poids lourds sont si bien connus. Sauf qu’ici, cette force de traction est associée à une excellente direction, et l’accessibilité à la caisse est inégalée. Cela compte beaucoup plus que l’apparence, et si c’est le cas, on peut renoncer à tous les extra de la variante High Country et simplement profiter des capacités du modèle.

Évaluation du Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 2024

- Design : 7/10

- Intérieur : 8/10

- Performances : 7/10

- Espace à bord : 8/10

- Technologie/sécurité : 8/10

- Consommation de carburant : 7/10

- Valeur globale : 8/10

Points forts Tire comme une locomotive

Tire comme une locomotive Espace intérieur et rangement

Espace intérieur et rangement Le hayon Multi-Flex Points faibles Calandre au style très discutable

Calandre au style très discutable Le crochet d'attelage limite la flexibilité du hayon

Le crochet d'attelage limite la flexibilité du hayon Comportement routier ferme

Chevrolet Silverado 2500 HD 2024, mis à l'essai Photo : D.Heyman

