Chevrolet Silverado HD ZR2 Bison 2024 - Design extérieur Photo : Chevrolet

• Chevrolet présente les nouveaux Chevrolet Silverado HD ZR2 et HD ZR2 Bison 2024.

• Cette version devient le chien dominant du trio ZR2, les autres étant le Colorado ZR2 et le Silverado 1500 ZR2.

• La version ZR2 Bison est le fruit d'une collaboration entre Chevrolet et American Expedition Vehicles.

Chevrolet a présenté aujourd'hui le modèle qui viendra compléter son trio de pickup tout-terrain. Le Chevrolet Silverado HD ZR2 2024 est un très grand et imposant compagnon pour les camions intermédiaires Colorado ZR2 et Silverado 1500 ZR2.

Parmi les technologies greffées au Silverado HD pour cette variante - que Chevrolet appelle désormais son « camion HD tout-terrain porte-étendard » - figurent les amortisseurs DSSV, le relevage d'usine et d'autres innovations éprouvées en course automobile, tout en conservant les capacités de remorquage et de transport redoutables du modèle HD.

« Les tout nouveaux Silverado HD ZR2 et HD ZR2 Bison offrent les performances tout-terrain que nos clients attendent d'un ZR2, avec les capacités de remorquage et de charge utile que nos clients HD exigent. Ils élargissent également la gamme Silverado HD, offrant plus de choix aux clients pour trouver le camion idéal pour le travail et l'aventure tout-terrain. » - Michael MacPhee, directeur du marketing, Chevrolet Trucks

Chevrolet Silverado HD ZR2 2024 - Avant Photo : Chevrolet

L'extérieur

Reposant sur une suspension rehaussée de 38 mm à l'avant comme à l'arrière, le camion se distingue par sa calandre ZR2, suivie d'un moulage unique des passages de roue avec garde-boue intégrés. On retrouve à l’avant l'emblème « flowtie » (variation sur le nœud de papillon de Chevrolet), ainsi que l’écusson ZR2 sur la barre de calandre.

Le ZR2 Bison, produit en collaboration avec American Expedition Vehicles, ajoute des jantes exclusives de 18 pouces noir brillant ainsi que des plaques de protection en acier estampé pour l'avant, la crémaillère de direction, l'échappement et la boîte de transfert. Un pare-chocs avant modifié est équipé de points de récupération intégrés et d'un treuil ; le pare-chocs arrière est aussi unique avec des points de récupération. Cette version du camion porte également un écusson Bison.

Chevrolet Silverado HD ZR2 2024 - Intérieur Photo : Chevrolet

L'intérieur

Le HD ZR2 bénéficie de l’habitacle révisé du modèle Silverado qui fera ses débuts en 2024. Dans l'ensemble, on peut s'attendre à retrouver les mêmes équipements de base que dans le Silverado 1500 ZR2, conçus pour enrichir l'expérience tout-terrain tout en maintenant un niveau élevé de raffinement et de confort.

Les surfaces sont habillées de cuir Jet Black et Graystone avec des garnitures foncées. Les matériaux ont été choisis pour faciliter le nettoyage.

Le tableau de bord comporte un écran d'infodivertissement de 13,4 pouces et un écran de données du conducteur de 12,3 pouces. L'écran multimédia et les autres commandes sont tournés vers le conducteur, qui bénéficie également d'un affichage tête haute de 15 pouces en option, avec inclinomètre tout-terrain et HD Surround Vision. La console centrale est équipée d'un chargeur de téléphone sans fil redessiné. Le ZR2 Bison reçoit des logos AEV sur les appuis-tête des sièges avant.

Chevrolet Silverado HD ZR2 Bison 2024 - Trois quarts arrière Photo : Chevrolet

Le Silverado HD ZR2 (et l'édition ZR2 Bison) sera proposé uniquement en configuration 2500 Crew Cab. Le moteur de série est un 6,6 litres à essence (401 chevaux, 464 lb-pi de couple), l'option étant un moteur Duramax Turbo-Diesel de 6,6 litres (470 chevaux, 910 lb-pi). Dans les cas, le moteur est associé à une transmission automatique à 10 rapports.

La capacité de remorquage maximale du HD ZR2 équipé de ce moteur turbodiesel est de 18 500 lb (un peu moins de 8400 kg); avec le moteur de base, on parle de 16 000 lb (7257 kg). La capacité de charge utile est de 2811 lb (1275 kg) avec le moteur turbodiesel, et 3397 lb (1541 kg) avec le moteur à essence.

Le camion roule sur des pneus de 35 po, montés sur des roues de 18 po.

La production des Chevrolet Silverado HD ZR2 et ZR2 Bison 2024 débutera plus tard au cours de l'été 2023, et les prix seront annoncés à l'approche de cette date. On peut s'attendre à des prix qui atteignent les six chiffres, cependant. Les modèles devraient faire leur apparition chez les concessionnaires au troisième trimestre de cette année.

Chevrolet Silverado HD ZR2 2024 - Écusson ZR2 Photo : Chevrolet