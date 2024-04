• GMC a partagé une première image du prochain GMC Yukon, en voie d’être révisé de fond en comble.

Le GMC Yukon 2025 rafraîchi sera lancé après le tout nouvel Acadia, qui arrivera chez les concessionnaires au printemps 2024. La révision du Yukon, modèle porte étendard de la marque, souligne l'importance du gros VUS dans la gamme de GMC - et son lien avec le marché canadien.

L’image partagé aujourd’hui montre un Yukon AT4 2025 muni d’une façade avant rafraîchie, avec des phares et une grille redessinés. L'intérieur du Yukon 2025 connaîtra certainement des améliorations au niveau du tableau de bord qui pourrait refléter celui de la Sierra récemment mise à jour.

Ces changements marquent d’ailleurs le cinquième anniversaire de la finition AT4 de GMC, reconnue pour sa capacité hors route, depuis son introduction sur le Sierra 1500 en 2019.

Les modèles Denali du Yukon et du Yukon XL ont cependant représenté plus de la moitié des ventes de GMC Yukon en 2023, ce qui souligne encore et toujours l'attrait continu de cette finition haut de gamme. 2024 marque également le 25e anniversaire de la sous-marque Denali de GMC, lancée avec le concept Yukon Denali en 1999.

Le GMC Yukon 2025 sera officiellement révélé plus tard en 2024. Les attentes seront élevées quant à ses caractéristiques, son design et ses performances.