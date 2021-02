Le mois dernier, au Salon de l’auto de Shanghai, Chevrolet dévoilait le Trailblazer, une version miniature du Blazer qu’elle a réintroduit à l’index cette année. Quant au Trailblazer, elle ramène l’appellation à son catalogue après une absence de 10 ans. En fait, lorsque le modèle se pointera pour l’année 2021, 12 ans sépareront la dernière édition de la nouvelle.

Cette semaine, on a eu droit au dévoilement de la version américaine qui se pointera autour du mois d’avril l’an prochain. Le modèle sera identifié comme une édition 2021.

Fait intéressant, tout porte à croire qu’il s’agit du cousin germain du Buick Encore GX qui a aussi été présenté en Chine le mois passé. Le rôle du Trailblazer sera de venir combler l’écart qui existe entre les modèles Trax et Equinox au sein de la gamme.

La variante qui est montrée est une déclinaison RS qui avance une peinture bicolore. On reconnaît bien sûr à l’avant la signature très agressive introduite avec le Blazer.

« Le magnifique design du Trailblazer permet une plus grande personnalisation. Ce dernier s’inscrit dans une continuité en matière de langage de style pour les VUS de la famille Chevrolet et nous permet de poursuivre sur notre élan en faisant notre entrée dans un des segments les plus en croissance à travers l’industrie. »

- Steve Majoros, directeur du marketing des VUS chez Chevrolet

Pour ce qui est des données techniques, des versions et des prix de cette dernière, il faudra patienter puisque le modèle nous sera officiellement présenté dans environ une année.