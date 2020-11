Auto123 met à l’essai le Chevrolet Trailblazer 2021.

Nous le voyons et nous le savons bien, les VUS sont à la mode ces dernières années. Les constructeurs y vont tous de leurs recettes pour nous concocter des véhicules hauts sur patte offrant différentes saveurs. Du plus petit au plus gros, du plus luxueux au plus abordable, GM a toutes les recettes pour répondre à vos besoins.

Comme très souvent, il faut s’y reprendre à plusieurs reprises pour arriver avec une recette finale qui donne le goût de la refaire. C’est ce qui s’est passé avec le Trailblazer. GM a d’abord fait des essais — et des erreurs — avec par exemple le Pontiac Aztek, un des VUS les plus moches de l’histoire. Il avait de plus suscité beaucoup de critiques pour sa fiabilité douteuse. Mais c’est de l’histoire ancienne ! Plus récemment, nous avons eu la chance de tester le tout nouveau Trailblazer 2021 de Chevrolet.

Petit sans être minuscule, le Trailblazer vient se placer entre le Trax et l’Equinox dans la gamme de Chevrolet. Il est en passant beaucoup plus petit que — et n’a surtout rien à voir avec — son ancêtre qui portait jadis le même nom.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Trailblazer 2021, avant

L’extérieur

Il a du style, ce Trailblazer. Il détonne dans le paysage automobile et, nul doute, on remarque tout de suite qu’il est fait pour la jungle urbaine. Ses feux de route sont placés en haut de l’immense calandre centrale, et juste en dessous, on retrouve les phares qui intègrent également les clignotants. Ce type de design devient de plus en plus fréquent chez plusieurs manufacturiers qui s’attaquent à des VUS faits pour vivre en ville.

Il n’est pas au goût de tout le monde, ce style, mais sur le Trailblazer, le résultat est plutôt plaisant. Le toit de notre version Activ, blanc, faisait ressortir la couleur bronze Zeus métallisée de la carrosserie.

Honnêtement, nous n’aurions jamais choisi une telle couleur pour notre propre véhicule ; mais après une semaine à son volant, nous nous y sommes drôlement habitués. Ne l’oublions pas, c’est un VUS urbain « crapahuteur » de trottoir et habile pour se faufiler dans la circulation. D’ailleurs, Chevrolet a osé proposer des couleurs originales comme le cuivre foncé métallique, toujours avec ce toit contrastant en blanc sommet ou bronze Zeus. Bref, le résultat est original et contribue à l’apparence globale du véhicule.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Trailblazer 2021, profil

L’intérieur

L’espace est généreux à l’avant et à l’arrière pour un véhicule de cette dimension. Les passagers ne manquent pas de place ni en hauteur ni au niveau des jambes. Les instruments comme la radio et la climatisation tombent très bien sous la main et ne nécessitent que très peu d’adaptation pour une utilisation facile. Les boutons d’antipatinage, de suivi de voies, du mode intégral et du réglage sport sont placés à bout de bras, en bas de la console centrale. Derrière ces derniers, une plaque de recharge pour téléphone intelligent était présente dans notre modèle Activ.

Un seul regret, pas de bouton de maintien actif du véhicule qui permet, à un feu rouge, de conserver les freins appliqués sans avoir à garder son pied sur la pédale de frein. Une fois qu’on a goûté à cette option, on ne peut plus s’en passer.

L’autre désagrément que nous avons eu concerne la quantité de plastique bon marché placé à divers endroits dans l’habitacle. Toutes les surfaces à portée de main sont en plastique dur, ce qui appauvrit l’expérience à l’intérieur du véhicule.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Trailblazer 2021, intérieur

Sécurité

Le système d’assistance à la sécurité Chevrolet est livré de série et comprend plusieurs fonctionnalités qui étaient auparavant offertes en option ou uniquement livrables avec les modèles plus chers. Le système standard comprend le freinage d’urgence automatique avant avec détection des piétons, l’assistance au maintien de voie avec avertissement de sortie de voie et un système d’alerte de collision avant.

Système multimédia

Le système standard est livré avec un écran de sept pouces et en option vous pouvez l’échanger pour un écran plus grand d’un pouce. Les applications Android Auto et Apple CarPlay sans fil sont incluses de série. Notons tout de même que bien souvent la connexion sans fil n’est incluse d’entrée que dans les véhicules de luxe. Le Trailblazer est, à ma connaissance, le premier dans ce créneau de prix qui propose la connexion sans fil.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Trailblazer 2021, écran multimédia

Le moteur

Bien franchement, nous avons adoré conduire ce véhicule. Oui, malgré son petit moteur 3-cylindres de 1,3 litre et ses 155 chevaux et 174 livres-pieds de couple (dans le cas de la variante Activ), le Trailblazer en donne au niveau de la performance. GM a réussi à rendre le modèle agréable à conduire, premièrement parce que les performances au démarrage, sans être explosives, sont tout de même très largement au-dessus de la moyenne dans ce segment. Puis, le véhicule est agile et réactif et les freins sont puissants. Et en plus de jouir d’un petit véhicule nerveux, nous avons eu l’agréable surprise d’enregistrer une consommation d’essence de 8,1 litres aux 100 km pour un parcours mixte urbain-banlieue.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Trailblazer 2021, toit blanc

Les versions et les prix

Le prix du Trailblazer s’établit au départ à 26 443 $ pour la version de base LS, incluant les frais de transport et de destination de 1800 $.

Cette version d’entrée de gamme vous offre le moteur 3-cylindres de 1,2 litre qui est bon pour 137 chevaux et 162 livres-pieds de couple (à 2500 tr/min). Le tout est géré par une boîte de vitesse à variation continue (CVT). Le modèle propose aussi un hayon à ouverture manuelle, des roues en aluminium de 17 pouces, des sièges en tissu, un système d’infodivertissement sur écran de sept pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et un système audio à quatre haut-parleurs. À ce prix de base, le Trailblazer est à traction.

À noter, on a droit à un siège passager rabattable à plat dans toutes les versions.

Le Trailblazer à rouage intégral le moins cher débute à 28 443 $, toujours en version LS. Prendre cette option ajoute également le moteur de 1,3 litre, la boîte automatique à neuf vitesses et le système audio à six haut-parleurs.

Les versions Activ et RS sont mieux équipées, plus attirantes et, naturellement, accompagnées d’une facture plus élevée. Elles sont affichées au même prix de 33 143 $, et vous bénéficiez de la transmission intégrale ainsi que d’un ensemble d’apparences hors route, des éléments intérieurs gainés de cuir et des extras intérieurs tels que des sièges électriques chauffants et le système d’infodivertissement amélioré sur écran de huit pouces pour la version Activ. La variante RS affiche un côté un peu plus sportif propre aux versions RS de la marque (par exemple le Blazer RS) et rajoute des roues de 18 pouces et des sièges en cuir et tissu.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Trailblazer 2021, trois quarts arrière

Conclusion

Malgré sa petite taille et son trois cylindres, nous avons été plutôt impressionnés par ce véhicule. Dès les premiers tours de roue, on remarque la fougue de la mécanique qui ne manque pas de souffle à basse vitesse. Son comportement nerveux et sa maniabilité en font un petit véhicule urbain très bien adapté à son milieu.

Grâce à son système de traction intégrale sur demande plus adapté à une tempête de neige qu’à un circuit hors route, on ne s’étonnera pas d’en voir beaucoup crapahuter dans les villes canadiennes.

Certes, tout n’est pas rose et la qualité générale à bord, essentiellement avec l’abondance de plastique dur, vous fera certainement hésiter entre un Trailblazer et un CX-30 qui se négocie au même prix, tout en étant mieux fini. En revanche, le petit Mazda offre moins d’espace intérieur. Ce seront parmi les facteurs à prendre en considération avant de faire votre choix.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Trailblazer 2021, avant, avec vue du toit

On aime

Moteur 3-cylindres de 1,3 litre

Espace intérieur

Consommation d’essence

Comportement général

On aime moins

Siège un peu raide

Finition intérieure

Le moteur 3-cylindres est moins impressionnant à grande vitesse

La concurrence principale

Mazda CX-30

Honda HR-V

Kia Seltos

Nissan Kicks

Toyota CH-R

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Trailblazer 2021, arrière