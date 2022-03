Un homme d’affaires de Chicago donne un million en essence

La hausse des prix de l’essence affecte tout le monde, que l’on demeure au nord ou au sud du 49e parallèle. On a vu certains gouvernements y aller de mesures pour aider les populations, que ce soit avec des remises en argent ou des crédits d’impôt.

C’est notamment le cas en Californie où je me trouve en ce moment. Le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, a déposé un plan d’aide de 11 milliards qui verrait chaque propriétaire de véhicule recevoir un crédit de 400 $ pour l’aider à absorber la hausse du carburant et du coût des biens à la consommation. Des congés de taxes et des sous favorisant le transport collectif sont aussi sur la table.

Certains pourront toujours accuser les autorités d’y aller de mesures électoralistes. D’acheter des votes, finalement. On vous laisse juger de la chose.

Ce n’est cependant pas ce qui se produit dans la région de Chicago où un homme d’affaires a décidé de faire sa part. Concrètement, Willie Wilson a offert des pleins d’essence de 50 $ par véhicule jusqu’à ce que le total atteigne un million de dollars. L’opération s’est déroulée simultanément dans une cinquantaine de stations-service.

Vous le devinez, les automobilistes ont été nombreux à faire la file pour en profiter.

Et Willie Wilson n’en était pas à son premier geste du genre depuis le début de la guerre en Ukraine il y a maintenant un mois. Le 17 mars dernier, il a organisé un exercice similaire auprès de 10 stations-service, cette fois avec un plafond de 200 000 $. Un chaos s’en est suivi, car ça manquait d’organisation. Des embouteillages monstres sont survenus.

Cette fois-ci, tout était organisé avec des bénévoles qui distribuaient des étiquettes numérotées aux automobilistes qui attendaient. La police a aidé à diriger la circulation.

Le prix du gallon d’essence est à environ 5 $ dans la région de Chicago.

Quant à Willie Wilson, âgé de 73 ans, il a déjà détenu plusieurs restaurants McDonald’s dans la région de Chicago. Il a aussi été au cœur d’autres aventures fructueuses, si bien que la vie lui permet de redonner.

« Je n’avais aucune idée que ça allait être aussi important… mais quand c’est arrivé, ça a explosé. Et j’ai été surpris comme tout le monde », a-t-il déclaré à la chaîne ABC7. « Beaucoup de gens n’ont pas eu la chance d’avoir de l’essence gratuite lors de la dernière distribution. Ils ont fait la queue. J’ai vu des gens en larmes ».

Voilà peut-être la plus belle des récompenses pour cet homme.