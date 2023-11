• Deux chiens détruisent des véhicules chez un concessionnaire du Texas.

On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l’homme. C’est majoritairement vrai, mais dans le cas de deux bêtes du comté de Harris, au Texas (près de Houston), ils sont pour le moment des ennemis jurés.

La raison ? Comme le montrent les séquences de vidéo de surveillance d’un concessionnaire de véhicules d’occasion, les deux bêtes se sont introduites sur les terrains de l’entreprise pour détruire des véhicules.

Oui, vous avez bien lu.

Attaque de chiens endommageant les véhicules d’un concessionnaire Photo : ABC 13 Eyewitness News

On peut voir les animaux carrément déchiqueter le devant d’une Honda Civic. Des panneaux arrachés, des peintures égratignées, des carrosseries montrant des signes de morsures, le genre de dommage qu’on ne voit pas souvent. Les propriétaires estiment que les coûts des réparations pourraient se situer entre 100 000 $ US et 350 000 $ US.

Au départ, on a cru que le massacre effectué par les chiens avait été l’œuvre de loups, mais on s’est vite ravisé en analysant de près les séquences vidéo qui ont été captées entre les 6 et 18 novembre derniers.

Le pire, c’est que les chiens ne sont pas venus qu’une seule fois sur place, mais bien lors de trois virées nocturnes. Un chat a été vu sur la première séquence, ce qui fournit un motif possible pour les attaques répétées.

Des chiens détruisent des véhicules chez un concessionnaire Photo : ABC 13 Eyewitness News

Est-ce que les chiens auraient pu être entraînés pour s’attaquer aux véhicules ? Personne n’en fait mention, mais ce ne serait pas à écarter, surtout si l’on considère le fait qu’ils sont revenus à la charge deux fois.

Les employés sont terrifiés, selon les propriétaires, car ils craignent de voir leur véhicule être endommagé ou pire, être attaqués par les chiens. Ce n’est pas très bon pour la clientèle non plus. Voilà le genre de publicité dont tout le monde pourrait se passer.

Le concessionnaire de véhicules usagés G Motors doit déménager prochainement, ce qui résoudra le problème. Mais que peut-il faire d’ici là ? Peu de choses. Il a déposé une plainte auprès de la police de Houston, mais on lui a expliqué qu’il s’agissait d’une affaire civile et que tant que les chiens ne font de mal à personne (un être humain), ils ne peuvent pas réellement aider.

L’embauche de gardes de surveillance est assurément la meilleure avenue. On a aussi conseillé à l’entreprise d’engager un détective privé afin de trouver le ou les propriétaires de ces animaux.