H Grégoire va ouvrir la plus grande concession au Texas

Le groupe de concessionnaires québécois H Grégoire vient de poser un geste d’envergure au Texas, soit l’ouverture de la plus grande concession de cet état américain, rapporte le site Automotive News Canada.

H Grégoire s’est en fait porté acquéreur d’un ancien site qui abritait des concessions Lincoln et Mercury, au sud-ouest de Houston.

Le grand patron du groupe, John Hairabedian, a déclaré que l’entreprise « attendait patiemment » l’occasion de s’implanter sur ce territoire américain, dans le sillage de sa récente entrée sur le marché automobile californien.

« Nous avons les yeux rivés sur le Texas depuis quelques années et nous sommes ravis que nos premiers pas dans cet État se produisent sur un site historique aux racines riches et profondes », a-t-il déclaré via un communiqué.

Le futur site de la concession qui portera le nom HGreg Houston s’étend sur une superficie de 7,7 acres. Il a ouvert ses portes en 1966 et servait alors les destinées d’une concession Dodge (Southwest Dodge). Celle-ci appartenait à l’homme d’affaires Bud Adams, qui opérait alors plusieurs concessions.

Pour faire revivre le site, H Grégoire mentionne avoir investi 55 millions USD pour l’immobilier et les rénovations qui seront requises pour remettre les installations à niveau.

Le groupe souhaite faire du site la plus grande concession automobile au Texas, en fait de quantité de véhicules en stock. Une centaine d’emplois seront créés pour l’occasion.

Et si vous vous posez la question quant à la portée du groupe H Grégoire aux États-Unis, sachez que le nom est présent en Floride (depuis 2009), mais aussi en Californie (depuis 2020). Le Texas devient le troisième à accueillir la bannière.

Basé à Saint-Eustache, au Québec, H Grégoire compte 15 concessionnaires de véhicules neufs et 17 de véhicules d’occasion au Canada et aux États-Unis.