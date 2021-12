Les chiffres officiels de l'EPA concernant l'autonomie du futur multisegment tout électrique Kia EV6 sont connus. Lorsque le modèle fera ses débuts l'année prochaine, la variante RWD Long Range sera la plus performante de la gamme en termes de distance parcourue sur une seule charge, avec 499 km – à peu près là où les représentants de Kia avaient dit qu'ils espéraient que l'autonomie serait atteinte lorsque le modèle a été dévoilé cet été.

Cependant, l'autonomie offerte par la variante de base la plus abordable est quand même beaucoup plus modeste. L'EV6 EX d'entrée de gamme offre une autonomie de 373 km. Le modèle AWD Long Range atteint 441 km, selon les tests de l'EPA. Ce qui, soit dit en passant, la place devant l’autre véhicule électrique du groupe Hyundai, l’Ioniq 5, lui qui offre 412 km en format semblable. Kia explique que la différence provient de la forme plus aérodynamique de son modèle par rapport au multisegment de Hyundai.

L'autonomie de la version limitée First Edition de l'EV6 n'est pas incluse dans les chiffres de l'EPA, mais sachez que ce modèle est une version Long Range avec quatre roues motrices; on peut donc supposer qu'il offrira une autonomie proche de 440 km.

Rappelons qu'initialement, Kia proposera l'EV6 avec une seule taille de batterie au Canada, soit une capacité de 77,4 kWh (une version plus petite de 58 kWh sera proposée ultérieurement, vraisemblablement pour donner aux consommateurs une option plus abordable). La puissance sera de 167 chevaux pour le modèle de base à propulsion, et de 218 chevaux pour la variante à longue autonomie. Le modèle EV6 Long Range avec transmission intégrale développe 313 chevaux. Au-dessus de tous ces modèles se trouvera l'EV6 GT, qui développe 576 chevaux, mais il y a de fortes chances que cette version soit commercialisée plus tard (et il n'y a pas encore de chiffres d'autonomie pour cette version).

L'EV6 peut être rechargée dans des stations de recharge rapide à courant continu (jusqu'à 350 kW), ce qui signifie qu'elle peut récupérer 120 km d'autonomie en cinq minutes et passer de 10 à 80 % de charge en 18 minutes, selon le constructeur.

