Le tout nouveau multisegment électrique Kia EV6 a été nommé Voiture de l'année 2022 par l'organisation Car of the Year (COTY). Chaque année, celle-ci recueille les votes des journalistes automobiles basés en Europe et les compte soigneusement pour déterminer la meilleure voiture disponible sur le Vieux Continent.

Lors de la remise du prix hier à Genève, en Suisse, le Kia EV6 (279 points obtenus par le système de calcul du COTY) a devancé la Renault Mégane E-Tech Electric (265 points) et le Hyundai Ioniq 5 (261 points).

L'EV6 est le premier nouveau véhicule produit par Kia depuis sa réorientation de marque l'année dernière, et le premier véhicule électrique basé sur la nouvelle plateforme modulaire électrique (E-GMP) de Kia. Son groupe motopropulseur est livré avec l'une ou l'autre des deux batteries de capacités différentes (58 kWh et 77,4 kWh). Selon la configuration, l'EV6 offre aux conducteurs une puissance comprise entre 167 et 576 chevaux.

Cette semaine, Auto123 est au volant du Kia EV6 en configuration AWD GT-Line, et nous aurons un essai complet pour vous dans les prochains jours, alors restez à l’affût ! Le modèle est attendu chez les concessionnaires au Canada en mai prochain.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Kia 2022 Kia EV6, profile

Voici ce que certains des membres du jury de l'organisation COTY avaient à dire au sujet de l'EV6 :

« L'EV6 se distingue en combinant l'efficacité énergétique, une batterie de grande capacité et une recharge ultra rapide. »

« Conduite plus sportive, suspension plus ferme, autonomie élevée et excellente recharge rapide, grâce au système 800 volts, espace énorme, bon coffre, détails agréables dans l'habitacle comme les interrupteurs à double mode pour la navigation et la climatisation, plus de garnitures en cuir, recharge V2X possible. »

« A l'intérieur de l'habitacle spacieux et bien fini, l'innovation technologique est appliquée pour augmenter la qualité de vie à bord. Et une fois au volant, l'EV6 offre une conduite souple et agréable. »

« La meilleure voiture électrique de tous les finalistes. Elle a les mêmes vertus que l’Ioniq 5, mais c'est une voiture encore plus équilibrée, plus raffinée dans les réglages, plus séduisante dans le design, avec des finitions de plus grande qualité.... Et nous avons les 585 chevaux de la GT développée avec Rimac pour nous émouvoir. »

« Excellent VÉ grâce à sa recharge rapide et à sa bonne autonomie pour le prix. Par rapport au Hyundai, l'EV6 offre moins de roulis, un comportement plus joueur et une direction plus ferme. Un peu plus sportive dans l'ensemble. »

À voir aussi : Les prix du Kia EV6 2022 annoncés pour le Canada

À voir aussi : Autonomie du Kia EV6 : l’EPA annonce des chiffres variants entre 373 km et 499 km